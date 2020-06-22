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Veja a lista de lives dessa segunda-feira, 22 de junho

Entre os destaques estão o festival São João na Rede, com apresentações de capixabas, e o pocket show do Grupo Bom Gosto

Publicado em 

22 jun 2020 às 15:48

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 15:48

Trio Clandestino
Trio Clandestino estará na programação do festival São João na Rede na segunda-feira (22) Crédito: Maria Eduarda Bersot

Lives Musicais 

São João Na Rede

A partir das 16h, no canal no YouTube do festival. O projeto foi idealizado pelo Instituto Balaio do Nordeste, da Paraíba. Na segunda (22) o dia de live terá apresentações de capixabas. Confira a programação:

Bate-papo Ziriguidum

Às 17h, no perfil no Instagram do Ziriguidum. Beto Feitosa conversa com Guilherme Schwab.

Clube Big Beatles convida

Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Luiz Carlos Sá.

Maíra Freitas

Bom Gosto

Às 20h, no canal do grupo no YouTube. Com apresentação de Marcelo marrom. 

Milton Guedes

Às 20h, no canal no YouTube do cantor

Dg3 Music com Carol Misiole

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Eduardo Massafeira.  

Teresa Cristina

Às 22h, no Instagram da cantora.

Teatro Live

Quarto 19

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Amanda Lyra. 

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