Veja a lista de lives dessa segunda-feira, 22 de junho

Lives Musicais
São João Na Rede
A partir das 16h, no canal no YouTube do festival. O projeto foi idealizado pelo Instituto Balaio do Nordeste, da Paraíba. Na segunda (22) o dia de live terá apresentações de capixabas. Confira a programação:
Bate-papo Ziriguidum
Às 17h, no perfil no Instagram do Ziriguidum. Beto Feitosa conversa com Guilherme Schwab.
Clube Big Beatles convida
Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Luiz Carlos Sá.
Maíra Freitas
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Bom Gosto
Às 20h, no canal do grupo no YouTube. Com apresentação de Marcelo marrom.
Milton Guedes
Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
Dg3 Music com Carol Misiole
Às 20h, no canal no YouTube da gravadora.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Eduardo Massafeira.
Teresa Cristina
Às 22h, no Instagram da cantora.
Teatro Live
Quarto 19
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Amanda Lyra.