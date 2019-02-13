Após show lotado, Paulo Gustavo promete trazer peça com sua mãe ao ES

13/02/2019 - Paulo Gustavo lotou o Ginásio do Álvares Cabral, no domingo (10), com Minha Mãe é Uma Peça Crédito: Léo Gurgel /Adriana Jenner Assessoria





Após apresentar a peça "Minha Mãe é Uma Peça" para um Álvares Cabral lotado, no último domingo (10), Paulo Gustavo fez a promessa de voltar a Vitória, ainda em 2019, com um novo espetáculo. A novidade deixou a plateia animada, ainda mais que a peça terá a presença da mãe do humorista.

O anúncio do retorno foi feito pelo próprio Paulo Gustavo numa postagem em seu Instagram, comemorando o sucesso da sessão de "Minha Mãe é Uma Peça", no domingo. "VITÓRIAAAAA VCS SÃO FODAAAAAAAAA INESQUECÍVEL!... EU VOLTO", publicou ele na legenda de um vídeo.

Sobre o novo show, o humorista revelou que o nome será "O Filho da Mãe" e os primeiros detalhes também foram dados via rede social. "Eu vou subir no palco com minha mãe! Acredita? Que emoção! É pra gravar e guardar pra sempre! Quando eu dormia na coxia em cima da mochila vendo você cantar na noite pra sustentar a gente, eu não imaginava que 30 anos depois eu subiria no palco com você pra fazer aquele mesmo show! Que louco! Ta lindo gente! É pra cantar e se divertir!", contou o humorista, avisando que a estreia será nos dias 6 e 7 de abril, em Niteroi, no Rio de Janeiro.

Segundo a WB Produções, que trouxe o humorista a Vitória, a peça deve chegar no Espírito Santo entre os meses de julho e agosto. A data oficial deve ser fechada nos próximos dias.

DETALHES DA APRESENTAÇÃO

Enquanto isso, Paulo Gustavo relembra com carinho a apresentação para cinco mil pessoas no Ginásio do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória, no último domingo (10).

Com a casa cheia, mesmo com calor forte que fazia na cidade, Paulo Gustavo brincou sobre a temperatura várias vezes e foi super interativo com público. Inclusive, o humorista desceu do palco algumas vezes, foi até arquibancada, chegando perto de quem via apenas de longe.

O camarim de Paulo foi personalizado. Os detalhes ficaram sob responsabilidade do decorador Francisco Mendonça. Paulo Gustavo também ganhou uma obra de arte do artista Ivan Coelho.