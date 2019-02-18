Após praia e calor, o que fazer para recuperar o cabelo danificado?

O terapeuta capilar Douglas Rodrigues avalia couro cabeludo de jovem; após verão, o importante é manter-se hidratada e ter cuidados para revitalizar as madeixas Crédito: Acervo pessoal

O cabelo não fica danificado de uma hora para outra. E é importante saber que também não vai ficar saudável de novo da noite para o dia. De qualquer forma, o fato é que apostar em tratamentos capilares a longo prazo é o mais indicado para sempre ter um controle sob as madeixas. Mas e quando abusamos do Sol, calor, piscina e praia e percebemos que o cabelo está ressecado, opaco e com aspecto áspero? Orar e hidratar.

Brincadeiras à parte, beber água é sempre uma boa ideia para tudo, já que o bem hídrico mais importante do planeta é solução para inúmeros problemas. No entanto, existem tratamentos relacionados que podem fazer a recuperação dos fios ser mais rápida e eficaz, como explica o terapeuta capilar Douglas Rodrigues. Ele destaca que, atualmente, uma pessoa que passou esse período de verão abusando das praias e piscinas que vai ao seu consultório geralmente opta por uma associação de óleos e cremes que devolvem nutrição e água aos fios.

"Quando o cabelo está com esse aspecto de ressecado, sem brilho e meio emborrachado é porque ele está sem água nenhuma e, claro, sofreu com os males do calor e do Sol", relata. Para evitar tanto essas consequências, quem vai à praia, piscina ou sabe que ficará muito tempo exposto à radiação solar pode proteger os fios com algum lenço, chapéu ou bandana. "Ainda não existem protetores solares para os cabelos que são tão eficazes quanto os que usamos no rosto e corpo, principalmente porque eles não conseguem isolar os fios da radiação", esclarece.

O calor por si só faz a gente transpirar e o suor, no couro cabeludo, faz o cabelo ficar ressecado Douglas Rodrigues, terapeuta capilar

Segundo Douglas, quem descolore o cabelo ou ainda tem algum tipo de química nos fios precisa ter atenção redobrada. Isso porque, com os agentes que colorem as madeixas, os fios já tendem a estarem mais suscetíveis aos males do calor e do sol, bem como do cloro da piscina e do sal do mar.

CLORO DEIXA CABELO LOIRO ESVERDEADO

Não é lenda que quem descolore os fios pode acabar ficando com o cabelo esverdeado depois de curtir uma piscina por muito tempo. O fenômeno não é sobrenatural e tem explicação: os fios absorvem o cobre que está na água. "O cloro tem na sua composição o cobre, que é um metal. Ele adere ao cabelo e dá o aspecto esverdeado. Fora que, tanto o cloro quanto o sal, ressecam muito os fios e quanto mais tempo se passa dentro da água, piores serão os danos", completa.

A terapia capilar consegue tratar qualquer dano dos fios sem necessidade de cortar o cabelo. O que pode acontecer é ser necessária mais de uma sessão de tratamento para devolver a saúde às madeixas Douglas Rodrigues, terapeuta capilar

Nesses casos, o tratamento para que o cabelo loiro volte ao seu estado normal é feito, normalmente, à base de argilas. Mas é necessária avaliação profissional para que o especialista dose quantidades e qualidades de materiais que devem ser utilizados.

18/02/2019 - Cabelos loiros exigem mais cuidado na hora de curtir um mergulho na piscina Crédito: Pixabay

TERAPIA CAPILAR ANTIOXIDANTE

Nos consultórios, Douglas confidencia que um dos agentes mais usados nos tratamentos é antioxidante. É que, com essa ação, o tratamento rejuvenesce o cabelo e, dessa maneira, devolve vitalidade e energia.

Segundo o especialista, esse tratamento antioxidante - também chamado de antienvelhecimento - é considerado universal. "Geralmente, com as pacientes que eu atendo, o mais usado é esse protocolo. Quem está acostumado a tratar do cabelo assim, faz sessões de terapia capilar com intervalos de dois, três ou quatro meses. Então, a pessoa faz um tratamento mais profundo no consultório e realiza a manutenção em casa mesmo", declara.

Em casa, a pessoa pode continuar a revitalização do cabelo associando óleos essenciais, fórmulas especiais, xampus e cremes indicados pelo terapeuta capilar. "Quando o paciente cria esse hábito, o terapeuta que o atende já conhece a saúde do couro cabeludo. Sendo assim, dá para manter o cabelo muito mais bonito e saudável sempre, mesmo com essas idas à praia ou piscina", brinca.