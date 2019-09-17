Após anunciar volta, McFly lança duas canções; ouça

Banda McFly Crédito: Reprodução/Instagram

A boyband inglesa McFly lançou as canções "Red" e "Touch The Rain" (ouça no fim da matéria) neste domingo (15), após quase dez anos sem músicas novas. As duas canções não são exatamente novidades, já que haviam sido apresentadas em shows de 2012, mas nunca gravadas.

Elas farão parte de "The Lost Songs", próximo álbum do grupo que ainda não tem data de lançamento definida. O último disco, "Above the Noise", foi lançado em 2010.

McFly anunciou a sua volta há uma semana com vídeos pelo Instagram mostrando os integrantes da banda falando sobre a decisão de voltar a se reunir após longos anos voltados para projetos solos.

Agora, Tom Fletcher, 34, Danny Jones, 33, Dougie Poynter, 31, e Harry Judd, 33, vão retomar a carreira da banda com um show no dia 20 de novembro, em Londres. Até a data da estreia nos palcos, o McFly vai divulgar uma música inédita por semana até a data da apresentação (10 músicas).

No vídeo, os músicos falam que viver o sucesso da McFly foi uma dos maiores momentos de suas vidas, que eles se sentem mais que um banda, "é como uma irmandade". Por isso, viram que não fazia mais sentido eles não cantarem mais juntos.