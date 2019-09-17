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Música

Após anunciar volta, McFly lança duas canções; ouça

'Red' e 'Touch The Rain' estarão no próximo álbum da banda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2019 às 15:12

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 15:12

Banda McFly Crédito: Reprodução/Instagram
A boyband inglesa McFly lançou as canções "Red" e "Touch The Rain" (ouça no fim da matéria) neste domingo (15), após quase dez anos sem músicas novas. As duas canções não são exatamente novidades, já que haviam sido apresentadas em shows de 2012, mas nunca gravadas.
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Elas farão parte de "The Lost Songs", próximo álbum do grupo que ainda não tem data de lançamento definida. O último disco, "Above the Noise", foi lançado em 2010.
McFly anunciou a sua volta há uma semana com vídeos pelo Instagram mostrando os integrantes da banda falando sobre a decisão de voltar a se reunir após longos anos voltados para projetos solos. 
Agora, Tom Fletcher, 34, Danny Jones, 33, Dougie Poynter, 31, e Harry Judd, 33, vão retomar a carreira da banda com um show no dia 20 de novembro, em Londres. Até  a data da estreia nos palcos, o McFly vai divulgar uma música inédita por semana até a data da apresentação (10 músicas). 
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No vídeo, os músicos falam que viver o sucesso da McFly foi uma dos maiores momentos de suas vidas, que eles se sentem mais que um banda, "é como uma irmandade". Por isso, viram que não fazia mais sentido eles não cantarem mais juntos.
A banda foi descoberta pelo público com o disco "Room on the 3rd Floor", lançado em 2004, com sucessos como "Obviously", "Five Colours In Her Hair" e "That Girl". A partir de 2010, eles não lançaram mais discos, mas tiveram a fizeram a "Anthology Tour", que aconteceu em 2016, mas apenas no Reino Unido. 

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