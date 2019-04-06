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Paredão

Após 25 horas de prova do líder, Paula diz não ter coragem de indicar Gabi

Votação será neste sábado (6), com eliminação no domingo (7)

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 20:04

Publicado em 

06 abr 2019 às 20:04
Paula, vencedora da prova do líder desta sexta-feira (5) Crédito: Reprodução/TV Globo
A prova de quase 25 horas que deu a liderança do Big Brother Brasil 19 a Paula, nesta semana, também pode ter mudado as prioridades de voto da "sister". Logo após a disputa, ela admitiu para Hariany e Carolina que não tem coragem de votar em Gabriela, que ficou até o final da prova com ela.
"Você ganhou, velho", disse Hari parabenizando a amiga. "É, mas eu não consigo comemorar prova de resistência", responde Paula, enquanto tomava banho após a prova. "Amanhã a gente comemora", responderam Hari e Carol. "Eu nem tenho coragem de pôr ela no Paredão", finalizou a líder, que também ganhou um carro.
Já neste sábado (6), os "brothers" continuaram a comentar a disputa encerrada no início da madrugada.
Sem conseguir calcular o tempo que durou a prova, Gabriela falou das horas finais, depois da saída de Alan: "Depois que você saiu foi sofrido. Sabia que ela não ia pedir arrego nem a pau", disse se referindo a Paula.
Paula, por outro lado, no clima de comemoração ainda pela liderança, comentou a separação dos "brothers" após meses de confinamento e chegou a convidar Hariany para morar em sua casa após o término do programa: "Você não quer morar lá em casa não?", disse rindo. "Vai todo mundo ficar longe. Nem parece", responde Hari.
A poucos dias da final, o programa não terá mais vetos ou anjo, mas terá três paredões seguidos. O primeiro será formado neste sábado, com eliminação no domingo (7), quando já terá outra prova de líder e indicação, assim como na terça (9). Na quinta (11), acontece a última eliminação antes da grande final, que acontece sexta (12).

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