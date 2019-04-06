Após 25 horas de prova do líder, Paula diz não ter coragem de indicar Gabi

Paula, vencedora da prova do líder desta sexta-feira (5) Crédito: Reprodução/TV Globo

A prova de quase 25 horas que deu a liderança do Big Brother Brasil 19 a Paula, nesta semana, também pode ter mudado as prioridades de voto da "sister". Logo após a disputa, ela admitiu para Hariany e Carolina que não tem coragem de votar em Gabriela, que ficou até o final da prova com ela.

"Você ganhou, velho", disse Hari parabenizando a amiga. "É, mas eu não consigo comemorar prova de resistência", responde Paula, enquanto tomava banho após a prova. "Amanhã a gente comemora", responderam Hari e Carol. "Eu nem tenho coragem de pôr ela no Paredão", finalizou a líder, que também ganhou um carro.

Já neste sábado (6), os "brothers" continuaram a comentar a disputa encerrada no início da madrugada.

Sem conseguir calcular o tempo que durou a prova, Gabriela falou das horas finais, depois da saída de Alan: "Depois que você saiu foi sofrido. Sabia que ela não ia pedir arrego nem a pau", disse se referindo a Paula.

Paula, por outro lado, no clima de comemoração ainda pela liderança, comentou a separação dos "brothers" após meses de confinamento e chegou a convidar Hariany para morar em sua casa após o término do programa: "Você não quer morar lá em casa não?", disse rindo. "Vai todo mundo ficar longe. Nem parece", responde Hari.