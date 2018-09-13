Após 15 anos, Ponta da Fruta voltará a ter festa 'Primafruta'

No próximo sábado (22), Ponta da Fruta, em Vila Velha, vai receber uma nova edição da festa "Primafruta", que já não acontece na região há 15 anos. O evento reunirá dança, apresentações de música, shows e barracas de comidas das 9h às 22h. Em uma roupagem mais consciente, a festa também terá uma parcela da programação destinada à conscientização ambiental.

. Crédito: Associação Amigos da Lagoa Grande/Divulgação

De acordo com Naza Campos, da Associação Amigos da Lagoa Grande, a comunidade sente muita falta dessa festa e a intenção é fazer com que Ponta da Fruta entre, novamente, no calendário de festas de Vila Velha e do Espírito Santo. "Sempre foi muito movimentada a região. Eu vi o movimento acabar, mas quero trazê-lo de volta", dispara.

"Eu moro aqui há 25 anos e vi as coisas se perdendo. Então, comecei a ver que eu tinha que fazer alguma coisa para ficar tudo vivo aqui", frisa, completando: "Quero captar de novo as raízes de Ponta da Fruta. Para ela voltar a ser o que ela era".

A gente vai resgatar a Ponta da Fruta por meio da cultura Naza Campos, sobre inserir Ponta da Fruta novamente no calendário de eventos de Vila Velha e do Espírito Santo

Segundo Naza, haverá uma abertura, com uma apresentação musical de crianças e idosos da região, para celebrar o início da primavera. "Até por isso o nome é 'Primafruta', uma junção de primavera e Ponta da Fruta", explica. A organizadora destaca que também terão brincadeiras para os pequenos e barracas com comidas espalhadas pelo evento, que será realizado na Lagoa Grande.

"Também estamos fazendo uma programação com bandas daqui e de fora e um grupo de estudantes será acompanhado por uma professora para uma análise da água, para ver a qualidade do bem hídrico. É uma festa que também vai conscientizar ambientalmente a população", acredita. De acordo com ela, a região sofreu um processo de erosão severo recentemente. "E continuará sofrendo. Eu avalio que não existe uma solução definitiva para esse problema, já que é um aterro", defende.

SERVIÇO

"Primafruta" 2018

Onde: Lagoa Grande (Ponta da Fruta, Vila Velha)

Quando: sábado (22), das 9h às 22h