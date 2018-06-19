Em turnê

Após 14 anos, Andrea Bocelli anuncia álbum

O tenor nascido na Toscana virá ao Brasil em setembro

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 12:05
Após 14 anos, Andrea Bocelli anuncia álbum Crédito: Reprodução/Instagram @andreabocelliofficial
O cantor italiano Andrea Bocelli lançará um novo disco, Sì, em 26 de outubro de 2018, após 14 anos sem discos inéditos. Seu último trabalho chegou às lojas em novembro de 2004. Andrea vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo.
O anúncio foi feito na página de Bocelli no Facebook, por meio de um vídeo, no qual o tenor aparece ao lado de sua mulher, Veronica, e de seus filhos, Matteo e Virginia.
O tenor nascido na Toscana, que está em turnê mundial, virá ao Brasil em setembro, com shows marcados em Porto Alegre, dia 23, Brasília, 26, e São Paulo, 29.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Recomendado para você

O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades
Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'
Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES

