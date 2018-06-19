Após 14 anos, Andrea Bocelli anuncia álbum

O cantor italiano Andrea Bocelli lançará um novo disco, Sì, em 26 de outubro de 2018, após 14 anos sem discos inéditos. Seu último trabalho chegou às lojas em novembro de 2004. Andrea vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo.
O anúncio foi feito na página de Bocelli no Facebook, por meio de um vídeo, no qual o tenor aparece ao lado de sua mulher, Veronica, e de seus filhos, Matteo e Virginia.
O tenor nascido na Toscana, que está em turnê mundial, virá ao Brasil em setembro, com shows marcados em Porto Alegre, dia 23, Brasília, 26, e São Paulo, 29.
