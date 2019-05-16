Lembra dela?

Aos 65 anos, Claudete Troiano prepara novo programa

Atração estreia no próximo dia 28

Publicado em 16 de maio de 2019 às 05:15 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @faclubeclaudetetroiano

A apresentadora Claudete Troiano, 65, está feliz da vida com a chance de colocar em prática um sonho antigo: o de ter um programa noturno.

O Programa Claudete Troiano estreia no dia 28 de junho, das 20h às 21h30, na TV Aparecida. Ele terá dez episódios. Porém, mesmo com a grande novidade, possivelmente o canal não terá a audiência da própria comandante.

"Não gosto de me assistir, provavelmente não vou me ver [no programa novo, que é gravado]. Sou crítica. Sempre acho que está ruim ou que falei alguma porcaria. Tanto que peço para o diretor para fazer a gravação direto, como se fosse ao vivo. Assim, se tiver erro, paciência, procuro não voltar", comenta.

Para ela, mesmo com quase 60 anos de trajetória na TV, ainda há a chance de evoluir. "Depois de tanto tempo ainda acho que tenho que melhorar todo dia."

A atração será um talk show que vai contar histórias e entreter o público à noite. Há espaço para papo, moda e culinária. Uma banda dará o tom.

Mesmo se cobrando, Claudete não se vê longe das telinhas. "Quem está de fora pensa: 'Poxa, como o Silvio Santos não se aposenta? Por que o Faustão não sai? É tão difícil ficar longe. Acho que o que me deixa feliz nesse programa é ter a oportunidade de aqui encontrar um novo caminho", revela.

"Olha o meu salto. Acho que o dia que eu não puder usar esse salto eu me aposento", diverte-se a apresentadora ao mostrar o salto alto do seu sapato.

Para ela, estar na TV e se reinventar são missões honrosas. "Alguns me chamam de fênix. Estou sempre renascendo. Gosto tanto do que faço e não me vejo fazendo outra coisa. Numa época fora da TV pensei em ter loja, mas não entendia nada. Aí pensei em entrar no ramo da gastronomia, mas não dava. Eu me descobri uma comunicadora aos sete anos", lembra.

"Acho que ainda estou bem aos 65, né?", conclui a apresentadora, bastante animada por mais uma vez iniciar um novo projeto.

