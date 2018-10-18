'Annabelle 3' terá retorno de Vera Farmiga e Patrick Wilson

Vera Farmiga e Patrick Wilson: Annabelle 3 tem estreia prevista para o dia 3 de julho de 2019 Crédito: New Line Cinema/Divulgação

Vera Farmiga e Patrick Wilson irão participar pela primeira vez em um derivado de Invocação do Mal como os personagens Lorraine e Ed Warren. Segundo divulgado nesta quarta-feira, 17, pelo site Deadline, ambos foram confirmados no filme Annabelle 3.

"A trama acontecerá na casa dos Warren, e mostrará o momento em que Annabelle entra para a sala dos artefatos. Assim como o Monstro do Pântano, qualquer ambiente onde Annabelle está será afetado", revelou o diretor Gary Dauberman ao portal Cinema Blend.