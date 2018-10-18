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Cinema

'Annabelle 3' terá retorno de Vera Farmiga e Patrick Wilson

A dupla interpretará os personagens Lorraine e Ed Warren da franquia Invocação do Mal; Annabelle 3 tem estreia prevista para o dia 3 de julho de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 12:36

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 12:36

Vera Farmiga e Patrick Wilson: Annabelle 3 tem estreia prevista para o dia 3 de julho de 2019 Crédito: New Line Cinema/Divulgação
Vera Farmiga e Patrick Wilson irão participar pela primeira vez em um derivado de Invocação do Mal como os personagens Lorraine e Ed Warren. Segundo divulgado nesta quarta-feira, 17, pelo site Deadline, ambos foram confirmados no filme Annabelle 3.
"A trama acontecerá na casa dos Warren, e mostrará o momento em que Annabelle entra para a sala dos artefatos. Assim como o Monstro do Pântano, qualquer ambiente onde Annabelle está será afetado", revelou o diretor Gary Dauberman ao portal Cinema Blend.
A história do filme deve se passar antes do primeiro Invocação do Mal (2013), no qual a boneca aparecem como um item do museu dos protagonistas.

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