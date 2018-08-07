Anitta revela vontade de encerrar a carreira cedo a colunista

está no auge de sua carreira e já fala de quando vai encerrá-la. Prestes a lançar mais uma música e uma animação, a poderosa conversou com Leo Dias, que a questionou sobre o período que passará nos palcos: "A impressão que eu tenho é que você não vai cantar pro resto da vida e que a gente não vai ver a Anitta cantando com 60 anos. Estou certo disso?", questionou ele.

Por enquanto ela quer apenas manter tudo que conquistou. "Eu já realizei todos os sonhos que eu tinha. Agora eu quero continuar o que eu tenho feito. Se Deus quiser vai dar certo, e se não der eu já sou realizada. Eu quero ser mãe um dia e eu quero que meu desenho dê certo. Meu desenho é um grande sonho pra mim", disse.