Anitta revela vontade de encerrar a carreira cedo a colunista

Anitta está no auge de sua carreira e já fala de quando vai encerrá-la. Prestes a lançar mais uma música e uma animação, a poderosa conversou com Leo Dias, que a questionou sobre o período que passará nos palcos: "A impressão que eu tenho é que você não vai cantar pro resto da vida e que a gente não vai ver a Anitta cantando com 60 anos. Estou certo disso?", questionou ele.
A resposta da cantora foi direta: "Está". Sobre o tempo para isso acontecer, Anitta preferiu manter segredo.
Por enquanto ela quer apenas manter tudo que conquistou. "Eu já realizei todos os sonhos que eu tinha. Agora eu quero continuar o que eu tenho feito. Se Deus quiser vai dar certo, e se não der eu já sou realizada. Eu quero ser mãe um dia e eu quero que meu desenho dê certo. Meu desenho é um grande sonho pra mim", disse.