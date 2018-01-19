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INOVAÇÃO

Anitta prepara DVD para crianças de até 4 anos

Cantora vai se arriscar em fazer show para os baixinhos, mas não vai largar o funk
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 01:51

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 01:51

Anitta no clipe de "Essa Mina é Louca" Crédito: Divulgação
Parece que Anitta vai investir agora na carreira infantil. O anúncio foi feito pela própria cantora em seu Twitter. "Eu estou produzindo um dvd infantil em animação (desenho) ... com músicas e histórias voltadas para o público de 0 a 4 anos", publicou a cantora.
Segundo o colunista Leo Dias, além do DVD com músicas didáticas, Anitta prepara shows exclusivos para os fãs mirins. Outra novidade da funkeira será o lançamento da personagem Anittinha.
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Porém, a malandra não vai largar o funk. "O que não significa que vou mudar de rumo e parar com meus clipes e trabalhos que já faço e vocês conhecem", publicou ela, em seguida.

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