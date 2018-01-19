Anitta prepara DVD para crianças de até 4 anos

Anitta no clipe de "Essa Mina é Louca" Crédito: Divulgação

Parece que Anitta vai investir agora na carreira infantil. O anúncio foi feito pela própria cantora em seu Twitter. "Eu estou produzindo um dvd infantil em animação (desenho) ... com músicas e histórias voltadas para o público de 0 a 4 anos", publicou a cantora.

Segundo o colunista Leo Dias, além do DVD com músicas didáticas, Anitta prepara shows exclusivos para os fãs mirins. Outra novidade da funkeira será o lançamento da personagem Anittinha.