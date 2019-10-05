Anitta faz show das poderosas em apresentação no Rock in Rio

Rock in Rio

Às 18h em ponto do sábado (5), ainda de dia, Anitta iniciou sua apresentação no palco principal do Rock in Rio, mas só entrou depois que um rapper anunciou sua entrada, chamando-a de furacão.

O título da primeira música resume o clima: "Show das Poderosas", referindo-se não só a ela, mas também a uma dúzia de dançarinos de maiôs e botas brancas. "Cheguei, tô preparada para atacar/ Vou rebolar bem na sua cara", ela canta em "Sua Cara", e as poderosas rebolam mesmo na nossa cara, virando os glúteos para o público.

Anitta se encosta no paredão de caixas de som brancas que compõem o cenário e dá umas reboladas ainda mais atrevidas. O público, de muitas meninas e homens gays, geme de prazer. "'Maravilhosa", elas gritam. "Rainha!", eles berram.

Às 18h20, transcorrido exato um terço do show de uma hora, ocorre a primeira troca de roupa, quando a noite já caiu na Cidade do Rock. E olha que foram oito músicas em apenas 20 minutos. São canções bem rápidas e não há músicos no palco. Tudo parece vir de bases pré-gravadas para Anitta cantar em cima.

É um show muito bem produzido, na linhagem inaugurada por Madonna há uns 30 anos, mas que deixa pouco espaço para o não programado e a improvisação.

Após o maiô, volta de vestido longo rosa choque (que logo escorrerá para revelar um top tomara-que-caia verde limão), para um medley de lentas. Depois um medley de rápidas. O set central termina com três canções de nome legais: "Romance com Safadeza", "Terremoto" e "Contatinho". Essa última faz um trio diminutivo com outras duas do show: "Paradinha" e "Movimento da Sanfoninha". Ela está simpática, sorrindo e distribuindo caras, bocas e reboladas.

Após mais 11 canções em 22 minutos, nova troca de roupa para o terço final. Anitta volta de top azul e jeans rasgado mostrando a calcinha brilhante. Conversa com o público, falando de quem mais, além dela própria? Conta rapidamente como foi difícil sua maratona para chegar onde chegou e como está feliz por estar onde está. O público lotou a arena e também está felicíssimo por estar onde está, não há dúvidas.

"Vai Malandra", "Bola Rebola", "Favela" e "Onda Diferente" fecham o show, sendo que na última há um dueto com o americano Snoopy Dog, que canta em vídeo no telão. "Anitta, Anitta/ I'm so glad to meet ya [é um grande prazer conhecê-la]", ele rima.

18h58. "Valeu, Rock in Riooooo". E fim. Profissional, divertido e direto ao ponto. A paleta de cores poderia ser melhor, mas está ótimo.

