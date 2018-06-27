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Andréa Beltrão e Boaventura são Hebe Camargo e Silvio Santos em filme

Ator publicou foto de ambos caracterizados para o longa sobre a apresentadora do SBT

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 14:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 14:36
O ator Daniel Boaventura publicou uma foto em seu Instagram na qual aparece caracterizado de Silvio Santos para o filme "Hebe". A atriz Andréa Beltrão, que vai encarnar a apresentadora, também posou para o clique ao lado do diretor do longa.
"Filmei minha participação no filme Hebe com a talentosíssima Andréa Beltrão interpretando nossa eterna 'gracinha' e com a direção do querido Maurício Farias (de A Grande Família, Tapas & Beijos). Obrigado equipe pela experiência, foi especial fazer parte da trajetória de sucesso da querida, irreverente e sincera Hebe Camargo. Além de ser uma honra interpretar o Silvio Santos, um ícone da nossa TV e um exemplo de garra, determinação e criatividade", escreveu Boaventura na legenda.
Nos comentários, os internautas dividiram opiniões sobre eles se parecerem ou não com as personalidades na vida real. "Andrea Beltrão nem no estômago lembra a Hebe Camargo", escreveu uma pessoa. Outra foi mais detalhista quanto à caracterização do ator.
"Daniel, você é um excelente ator e cantor, muito talentoso por sinal. Mas para parecer com o Silvio Santos está muito longe disso, a caracterização não ficou parecida com ele. Faltou o lenço no bolso do terno e o relógio. Na época em que usava não era esse modelo. Mas é um excelente trabalho. Parabéns", considerou.
Mas a dupla recebeu elogios também. "Tu é um excelente ator no papel de um ícone da TV brasileira. Parabéns e ansioso pela série", escreveu um seguidor. "O Silvio nunca esteve tão lindo", diz outro comentário.

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