Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira

André Prando lança o clipe de "Fantasmas Talvez" em versão acústica

Vídeo lançado nesta terça (7) apresenta nova roupagem para música do álbum "Voador", lançado em dezembro do ano passado
Vitor Vasconcelos

Vitor Vasconcelos

Publicado em 

07 mai 2019 às 16:55

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 16:55

André Prando Crédito: Danyllo Rocha / Divulgação
O músico e compositor capixaba André Prando lançou nesta terça-feira (7) o vídeo da música "Fantasmas Talvez", com direção de Danyllo Rocha. Em versão de voz e violão, Prando apresenta a faixa em formato intimista, como ela veio ao mundo. Este é o segundo registro audiovisual de seu último álbum, o "Voador", lançado em dezembro de 2018. Antes de "Fantasmas Talvez", "Ode à Nudez" já havia ganhado um videoclipe.
O vídeo, um plano-sequência, apresenta apenas Prando com uma iluminação e cenário simples, enquanto a câmera gira em torno do artista. Idealizado entre o videomaker Danyllo Rocha, o técnico de iluminação Claudio Martani, e o próprio André Prando, o vídeo apresenta um formato que não é novidade para os fãs do músico. Prando, que compõe pensando muito na mensagem e na comunicação direta com as pessoas, costuma fazer shows assim.
André Prando se surpreendeu com a recepção dos fãs ao álbum e à música. “‘Fantasmas talvez’ foi uma das músicas que as pessoas mais se identificaram no Voador, de forma espontânea. E ela nem foi um single, ela é a faixa 7”, conta Prando.
O músico ainda adiantou os próximos lançamentos para o Gazeta Online. Ainda no primeiro semestre do ano, serão mais dois lançamentos, um ao vivo no Estúdio Sala de Estar com a música “Moro no Interior do Mundo”, que sairá ainda neste mês, e o videoclipe oficial de “Fantasmas Talvez” para o mês de junho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados