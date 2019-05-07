André Prando lança o clipe de "Fantasmas Talvez" em versão acústica

André Prando Crédito: Danyllo Rocha / Divulgação

André Prando lançou nesta terça-feira (7) o vídeo da música "Fantasmas Talvez", com direção de Danyllo Rocha. Em versão de voz e violão, Prando apresenta a faixa em formato intimista, como ela veio ao mundo. Este é o segundo registro audiovisual de seu último álbum, o "Voador", lançado em dezembro de 2018. Antes de "Fantasmas Talvez", O músico e compositor capixabalançou nesta terça-feira (7) o vídeo da música ", com direção de Danyllo Rocha. Em versão de voz e violão, Prando apresenta a faixa em formato intimista, como ela veio ao mundo. Este é o segundo registro audiovisual de seu último álbum, o, lançado em dezembro de 2018. Antes de "Fantasmas Talvez", "Ode à Nudez" já havia ganhado um videoclipe

O vídeo, um plano-sequência, apresenta apenas Prando com uma iluminação e cenário simples, enquanto a câmera gira em torno do artista. Idealizado entre o videomaker Danyllo Rocha, o técnico de iluminação Claudio Martani, e o próprio André Prando, o vídeo apresenta um formato que não é novidade para os fãs do músico. Prando, que compõe pensando muito na mensagem e na comunicação direta com as pessoas, costuma fazer shows assim.

André Prando se surpreendeu com a recepção dos fãs ao álbum e à música. “‘Fantasmas talvez’ foi uma das músicas que as pessoas mais se identificaram no Voador, de forma espontânea. E ela nem foi um single, ela é a faixa 7”, conta Prando.