André Prando estreia novo show em apresentação gratuita na Ufes

Com ingressos esgotados, o músico capixaba apresenta formato com elementos teatrais, novo figurino, cenário e repertório

Publicado em 11 de julho de 2019 às 15:47 - Atualizado há 6 anos

André Prando (centro) e banda apresentam novo show nesta sexta-feira em Vitória Crédito: Vikki Dessaune

Um dos principais músicos da cena autoral capixaba, André Prando apresenta um novo conceito para seu espetáculo em show gratuito e com ingressos esgotados, nesta sexta, no Teatro Universitário da Ufes. A apresentação teve apoio do Funcultura, edital da Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo, na modalidade de construção de espetáculo.

A concepção desse novo espetáculo, baseado no disco "Voador", lançado em novembro do ano passado, foi construído com a diretora de teatro e dança Carla Van Den Bergen e tem direção geral de Murilo Abreu. O show não será uma peça, nem um musical, mas aproveita as peculiaridades de Prando no palco.

Em entrevista ao Gazeta Online, o músico aponta sempre ter tido como natural uma teatralidade em suas apresentações. "Minha performance flerta muito com elementos interpretativos de dança, de teatralidade", defende o músico, que, para aflorar essas características, fez um trabalho de conscientização corporal, junto com os outros músicos de sua banda, o guitarrista Phillip Rios, o baixista Jackson Pinheiro e o baterista Henrique Paoli.

Além do trabalho voltado para a performance, os músicos também construíram uma nova identidade visual, baseando-se no novo álbum. Cenários e figurinos foram criados por Paula Damasio e Luara Zucolotto, da Figurina, empresa que já trabalha com o artista, pensando sua imagem e roupas. O repertório terá execução do "Voador" na íntegra pela primeira vez, mas também contará com outros sucessos da carreira de André.

EDITAL

O espetáculo tem patrocínio do Funcultura, da Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo, a partir do Edital de Montagem de Espetáculo. Para André, ser contemplado proporcionou a possibilidade de criar com uma equipe grande e especializada. "Podemos propor um conceito que queremos, podemos ousar e apresentar algo que movimente a cadeia produtiva do Estado, pensando sempre na circulação desse trabalho para fora também", argumenta.

E o "Voador" já tem datas para circular país afora. Além da apresentação já marcada em São Paulo, no Sesc Belenzinho, no próximo dia 19, o músico adianta outras datas e negociações. "Temos pro segundo semestre shows em Vitória, no interior do Espírito Santo, como Muqui e festivais nacionais em negociação em estados como MG e SC", completa.

SERVIÇO

Show de André Prando

Onde: no Teatro da UFES. Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário da Ufes, Goiabeiras, Vitória

Quando: sexta-feira (12), a partir das 21h

Ingressos: esgotados





