Ana Clara emplaca a clássica "Coração Feliz" na novela "Bom Sucesso"

Sambista se diz surpresa sobre a repercussão que a música está tendo nas redes sociais após ser executada na trama global

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 13:14 - Atualizado há 6 anos

O visual de Ana Clara nem de longe lembra uma (ótima) sambista. Loira, sulista (nasceu em Joinville, Santa Catarina), cara de roqueira ou mesmo cantora pop... Ops! Antes que alguém pense que o repórter está se apoiando em estereótipos, ou mesmo preconceitos, para definir se um sambista pode ser "assim ou assado", basta conversar com a cantora para qualquer afirmação cair por terra.

"Já questionaram muito por ser loira, catarinense, de classe média e ser sambista. Não estou exagerando. Tento tirar numa boa, fazer o meu trabalho o melhor possível e conseguir o meu espaço", enfatiza, para, em seguida, dar um suspiro em tom de leveza.

"Moro em São Paulo há cerca de cinco anos, onde a cena do samba é muito forte. Mesmo aqui, sempre questionei qual a relação que a etnia tem a ver com o samba. É uma questão vinda até dos colegas de ritmo, às vezes. Precisamos quebrar estereótipos. Quando a pessoa nasce para o samba, é do samba. É muito amor envolvido", brinca.

Em descontraído bate-papo com o Gazeta Online, Ana Clara conversou por telefone para falar sobre a sua nova faixa, "Coração Feliz". A canção é parte da trilha sonora de "Bom Sucesso", novela das 19h da Rede Globo, que estreou há duas semanas fazendo sucesso de audiência.

Já disponível para download nas plataformas digitais, "Coração Feliz" é uma nova roupagem para o clássico de Beth Carvalho.

Com autoria de Marquinhos PQD, Adilson Bispo e Gerson do Vale, a faixa chamou a atenção na época do seu lançamento, em 1984, e ajudou a confirmar o nome da saudosa candora como "madrinha do samba".

"Ela foi um espelho para mim e sempre sonhei em dividir o palco com a Beth (Carvalho). Começamos a gravar em março. Pouco tempo depois, ela nos deixou. Fico feliz porque sou a primeira cantora e regravar a música", pontua, dizendo que ficou surpresa com a repercussão que "Coração Feliz" ganhou nas redes sociais após o começo da novela. Na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm, o samba de Ana Clara embala o triângulo amoroso composto pela mocinha Paloma (Grazi Massafera) e os galãs Marcos (Romulo Estrela) e Ramon (David Junior).

"A novela trouxe mais visibilidade ainda ao meu trabalho. Estou há mais de 10 anos batalhando e tenho buscado parcerias interessantes, como Alcione e Chitãozinho e Xororó", complementa.

EXEMPLOS

Por falar na "Marrom", a diva do samba também foi regravada por Ana Clara, na faixa "Não Deixe o Samba Morrer", que fez parte do primeiro EP da cantora catarinense, "A Gente Sempre Ganha", lançado no final de 2018.

"Claro, citar Alcione e Beth Carvalho como as minhas referências musicais é mais do que obrigação. Porém, costumo ser bem eclética. Gosto muito da música de Zeca Pagodinho (a loira também já regravou um hit do cantor, "Verdade") e de Ivete Sangalo, que soube se renovar e apostou no pop", analisa.

Inclusive, a cantora está no EP em comemoração aos 60 anos do cantor de Xerém, em Duque de Caxias, no Rio. O trabalho conta com clássicos de Zeca sendo revisitado por novos artistas como Maneva, Vitão e Melim. Das quatro faixas, ela ficou com "Beija-Me", composta por Roberto Martins e Mario Rossi e disponibilizada no álbum "Acústico MTV – Zeca Pagodinho 2 – Gafieira", de 2006.

PAIXÃO PELO SAMBA

Como boa sambista, Ana tem as suas escolas de samba de coração. "Gosto da Beija-Flor e da Portela, no Rio, e Vai-Vai e Gaviões da Fiel, em São Paulo", lista, mostrando ser bem eclética quando o assunto é música.

"Comecei muito cedo, tocando violino clássico aos dois anos. Era muito agitada e minha mãe queria me acalmar (risos). Depois, pulei para o piano. Isso me ajuda a levar instrumentação para o samba".

O futuro da beldade já está todo programado. "Vamos entrar em turnê para badalar 'Coração Feliz'. Devemos começar pelo Rio de Janeiro. Além disso, pretendo gravar a segunda parte do meu DVD, 'A Gente Sempre Ganha'. Estou superempolgada", adianta.

