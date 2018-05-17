Alemão do Forró e mais 10 atrações agitam o Festival do Vinho no ES

Alemão do Forró Crédito: Reprodução/Facebook Alemão do Forró

A 25ª edição do Festival do Vinho de Domingos Martins acontece nos dias 9 e 16 de junho no Rancho Lua Grande, na região Serrana do Espírito Santo. O festival terá Alemão do Forró como um dos artistas principais. Com ele, haverá ainda mais de 10 atrações que vão agradar todos os gostos.

A abertura dos portões acontece sempre às 21h e os shows, às 22h. A mistura de sertanejo e forró também aparece forte desta vez, com atrações desses gêneros todos os dias. No dia 9, Breno e Bernardo e Lincoln Lana dividem palco com Alemão do Forró, e, depois, Vinícius Terra, Ernesto Mathias e Grupo Pé de Serra no segundo palco.

Nos dois dias vai acontecer uma apresentação do Grupo Folclórico Bergfreund de Campinho, além dos shows e, é claro, uma infinidade de vinhos. Os ingressos vão de R$ 30 a R$ 140 e estão disponíveis para a pista e camarote vip.

PROGRAMAÇÃO

9 de junho (sábado)

Palco 01: Breno e Bernado, Alemão do Forró e Lincoln Lana

Palco 02: Vinícius Terra, Ernesto Mathias e Grupo Pé de Serra

16 de junho (sábado)

Palco 01: Matiele Fabretti, Banda Duets e João Lucas e Diogo

Palco 02: Jackson Lima, Grupo Pele Morena e o Trio Pé de Serra

SERVIÇO

25ª edição do Festival do Vinho

Onde: Rancho Lua Grande (Rod. João Ricardo Schorling, Domingos Martins)

Quando: 9 e 16 de junho, a partir das 21h

Quanto: R$ 80 (pista/inteira/2º lote); R$ 240 (camarote vip/inteira/2º lote); vendas pelo R$ 80 (pista/inteira/2º lote); R$ 240 (camarote vip/inteira/2º lote); vendas pelo Ticket Mais ou nas lojas Konyk e Country Ville ou na Farmácia Regina, em Marechal Floriano