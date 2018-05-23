Alemão do Forró e Macucos se apresentam nos 483 anos de Vila Velha

A Banda Macucos e o cantor Alemão do Forró vão comandar a festa de aniversário de 483 anos de Vila Velha, nesta quarta-feira (23). A programação ainda conta com a apresentação musical da Banda Som e Cia. O show está previsto para começar as 18h30 - entrada franca. A festa, organizada pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, será realizada na Praça Duque de Caxias, Centro.
A banda canela-verde Macucos subirá ao palco, às 20h, para apresentar músicas novas como "Pra Te Ver Sorrir" e "Tchau", além das músicas mais antigas. "Estamos muito felizes em tocar no aniversário da cidade. É uma responsabilidade em fazer um ótimo show, já que nascemos e crescemos aqui", disse o vocalista da banda Macucos, Frederico Nery.
Depois será a vez do Alemão do Forró agitar o público. O cantor nasceu em Linhares, norte do Estado, e já é nova revelação do ritmo no País. Em seu repertório, que contém experiência com outros ritmos musicais com o sertanejo e com funk, já é coberto com grandes sucessos como "Só Diretoria", "Saudade da minha Ex", "Sai Dessa Coração" e "Fica Amor". O show do Alemão do Forró está previsto para começar às 21h.
Serviço
483 anos de Vila Velha
Quando: quarta-feira (23), a partir das 14h
Onde: Praça Duque de Caxias, Centro
Programação
14h - Banda Academia dos Sonhos
16h - Peça teatral "O Pastelão e a Torta"
18h30 - Banda Som e Cia
20h - Banda Macucos
21h - Alemão do Forró