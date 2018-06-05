Além de samba, Botecão 2018 terá até mini-tombo da polenta

Péricles é uma das atrações do Botecão 2018 Crédito: Divulgação/Eric Oelke

Faltam apenas três dias para o Botecão 2018, evento que encerra o Roda de Boteco deste ano. A festa acontece neste fim de semana, no Álvares Cabral, em Vitória, durante duas noites inteiras. Na sexta-feira (8), sobem ao palco Demônios da Garoa e Jorge Aragão. Já no sábado (9), o samba fica sob a responsabilidade do grupo Fundo de Quintal e do cantor Péricles. Os ingressos estão à venda e assinantes do Gazeta Online têm desconto de 60% no valor do ingresso.

Para comemorar e enaltecer não só a culinária capixaba de boteco, o Botecão ainda terá uma novidade neste ano: um mini-tombo da polenta feito pelos organizadores da Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante. "A ideia é valorizar o que nós temos. Todo ano vamos levar um evento para incrementar o Botecão. Ano que vem, estamos pensando em fazer uma mostra do Santa Jazz - o Festival de Jazz realizado em Santa Teresa", disse Raimundo, em entrevista ao Gazeta Online.

No sábado (9), além dos shows, serão anunciados os vencedores do Roda de Boteco 2018 nas categorias Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Atendimento. Além do título de melhor bar ou boteco (categorias que se diferenciam de acordo com o porte do estabelecimento), também será anunciado o garçom que melhor atendeu durante o Roda de Boteco, que terminou no último domingo (3). O primeiro lugar recebe o prêmio de R$ 1 mil. O segundo lugar fica com R$ 750,00 e o terceiro ganha R$ 500,00.

Botecão 2018

Quando: dias 8 e 9 de junho

Onde: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Abertura dos Portões: 17h (sexta-feira) e 14h (sábado)

Atrações: Jorge Aragão e Demônios da Garoa, na sexta-feira; Fundo de Quintal, Péricles, Sambasim e Samba Retrô, no sábado

Ingressos: à venda no site à venda no site www.blueticket.com.br e alguns bares participantes.

Sexta: R$ 45 (meia/1º lote); R$ 45 mais 1 kg de alimento (ingresso solidário); R$ 36 (assinantes do Gazeta Online - Plano Digital Clube/1º lote);

Sábado: R$ 55 (meia/1º lote); R$ 55 mais 1 kg de alimento (ingresso solidário); R$ 44 (assinantes do Gazeta Online - Plano Digital Clube/2º lote)

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