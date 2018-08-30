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Cinema

Alec Baldwin não participará mais do filme de origem do Coringa

Em entrevista, o ator disse que um conflito de agenda o impedirá de ser Thomas Wayne na produção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 12:05

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 12:05

Dias após o site Deadline confirmar que Alec Baldwin seria Thomas Wayne no filme de origem do Coringa, o ator norte-americano disse em entrevista para o jornal USA Today que não vai mais participar da produção do diretor Todd Phillips por conta de conflito de agenda.
"Eu não vou mais fazer esse filme", disse Baldwin para o jornal. "Tenho certeza que existem pelo menos outros 25 caras que podem fazer esse papel", completou. No Twitter, ele reafirmou que não está na produção. "Vou falar para ficar gravado, eu não fui contratado para participar do filme do Todd Phillips sobre o Coringa como uma espécie de Donald Trump. Não vai acontecer", escreveu.
. Crédito: Reprodução/Instagram @futbolcinegeek
As filmagens da produção estão programadas para começar no próximo dia 10 de setembro e vão contar com Joaquin Phoenix como o arqui-inimigo do Batman. Robert De Niro, Zazie Beetz e Marc Maron também fazem parte do elenco do filme previsto para estrear em 2019.

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