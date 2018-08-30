Alec Baldwin não participará mais do filme de origem do Coringa

"Eu não vou mais fazer esse filme", disse Baldwin para o jornal. "Tenho certeza que existem pelo menos outros 25 caras que podem fazer esse papel", completou. No Twitter, ele reafirmou que não está na produção. "Vou falar para ficar gravado, eu não fui contratado para participar do filme do Todd Phillips sobre o Coringa como uma espécie de. Não vai acontecer", escreveu.