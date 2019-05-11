Alcione é atração principal do Botecão 2019; ingressos estão à venda

Os ingressos já estão no 2º lote pelo valor de R$ 90 a inteira (por dia) e R$ 45 a meia-entrada (por dia). Há também o ingresso solidário no valor de R$ 45 mais 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue no dia do evento. Os alimentos arrecadados serão doados a para três instituições: Asilo de Idosos de Vitória, Apae de Vitória e Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC). A compra pode ser feitae na na rede credenciada Blueticket.