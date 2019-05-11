Alcione é atração principal do Botecão 2019; ingressos estão à venda

Está chegando uma das horas temporadas mais gostosas do ano: a de botecar. O Roda de Boteco 2019 já tem data para sua realização. De 31 de maio a 30 de junho, os botequeiros e boêmios capixabas poderão participar da maratona de petiscos, onde bares disputam prêmios com petiscos exclusivos para o evento. Para finalizar essa maratona um grande show, que neste ano será de Alcione.
A Marrom está confirmada como uma das atrações do Botecão 2019, evento que encerra o festival e em 2019 será realizado nos dia 5 e 6 de julho, na Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória. Na sexta-feira (05/07), quem anima a festa é a Turma do Pagode e o cantor Mumuzinho. No sábado (06/07) é a vez de conhecer os campeões: melhor boteco, melhor bar, melhor garçom e melhor caipirinha e ainda curtir shows com artistas locais, mini tombo da polenta e dançar ao som da rainha do samba Alcione.
Ouça Alcione cantando "A Loba" com Mumuzinho:
Os ingressos já estão no 2º lote pelo valor de R$ 90 a inteira (por dia) e R$ 45 a meia-entrada (por dia). Há também o ingresso solidário no valor de R$ 45 mais 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue no dia do evento. Os alimentos arrecadados serão doados a para três instituições: Asilo de Idosos de Vitória, Apae de Vitória e Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC). A compra pode ser feita no site e na na rede credenciada Blueticket.