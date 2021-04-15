Música

Álbum celebra Dona Ivone Lara com quatro músicas inéditas

O quarto EP da série ‘Baú da Dona Ivone’ conta com Maria Rita, Xande de Pilares, Pretinho da Serrinha, Dudu Nobre e Fundo de Quintal

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 14:30

Agência Estado

A sambista dona Ivone Lara Crédito: Reprodução/Instagram @comunidadeencostasamba
O quarto EP da série Baú da Dona Ivone foi lançado na terça-feira, 13, no dia em completaria 99 anos do nascimento da sambista Ivone Lara (13 de abril de 1922 - 16 de abril de 2018). A cantora, também marcada pelo seu talento como compositora, deixou fragmentos de músicas que não chegaram a ser finalizadas. No novo álbum, quatro canções foram criadas a partir deste legado.
Uma das novidades é Dois corações abrindo a manhã, samba gravado por Maria Rita. Xande de Pilares gravou outra inédita, Já é hora. As outras duas são O espaço pra sonhar, interpretada pelo Fundo de Quintal com as vozes de Sereno, Junior Itaguay e Marcio Alexandre, e 15 anos após o centenário, samba com Dudu Nobre e Pretinho da Serrinha.
O principal nome por trás das novas composições é Bruno Castro, parceiro de Ivone na última fase da vida da sambista carioca.
O EP também traz pela primeira vez em disco o samba Nas escritas da vida (Ivone Lara e Bruno Castro, 2009), feito por Ivone em dueto com Gilberto Gil, e a homenagem à Ivone Lara, O silêncio da passarada, na voz da cantora Dandara Mariana.

