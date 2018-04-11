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Alanis Morissette faz show em Vitória, em agosto, diz produtor

Apresentação deve acontecer no Parque da Pedra da Cebola, na Capital

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 18:06
Alanis Morissette Crédito: Divulgação
ATUALIZAÇÃO:
A última quarta-feira foi sacudida pela notícia de um possível show de Alanis Morissette em 11 agosto, no Parque Municipal da Pedra da Cebola, em Vitória. Enquanto a produção local, em apuração feita pela equipe do Gazeta Online, já divulgou informações relacionadas ao show como certas, a Gazaroo, empresa responsável pela possível turnê da cantora canadense pelo Brasil, enviou nota oficial na manhã desta quinta-feira (12) afirmando que ainda não há confirmação, mas que, caso a turnê realmente ocorra, Vitória estará, sim, entre as cidades por quais ela passará. Leia a nota na íntegra.
Nota oficial sobre o possível show de Alanis Morissette em Vitória Crédito: Reprodução

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