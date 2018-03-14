Agenda' Quinta-feira será de baladas e festivais gastronômicos no ES

LITERATURA

Roque Ferreira

Lançamento do livro Puçangas: uma história natural do amor enquanto pássaro. Café com Roque. Às 18h. Cousa Bar Café. Rua Sete de Setembro, 415, Centro, Vitória. Samba pra Roque. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

CONCERTO

CamerataPOP

Orquestra Cametara Sesi e Leila Maria (foto) homenageiam Billie Holiday. Às 20h. Teatro Sesi Jardim da Penha. R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia/ trabalhadores da indústria); R$ 10. Informações: (27) 3334-7323.

FESTA

Frita Jazz #15

Jazz e Bossa com Elas e Thaysa Pizzolato. Às 19h. Casa Verde. Rua Cerqueira Lima, 97, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20. Informações: (27) 99983-1765.

Quintaneja

Com a banda Sabor de Mel. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 8 (meia), R$ 15 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.

FESTIVAL

Serra Gourmet

Soudha. Às 20h. Parque da Cidade. Av. Norte Sul, Jardim Limoeiro, Serra. Aberto ao público.

Banda Soudha Crédito: Marcus Melo/Divulgação

Assador ES

Versão Pirata. Às 20h. Estacionamento do Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Aberto ao público. Informações: (27) 2233-5000.

SHOW

Clube Big Beatles e convidados

Com Bruno Gouveia e Carlos Coelho, da banda Biquini Cavadão. Às 21h. Teatro Universitário. Ufes, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50. Informações: (27) 3335-2953.

BALADA

Correria Music Bar

Forreggae do Correria com Trio Clandestino e Trio Maracá. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita (até 23h); R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.

Wanted Pub

Quinta Ouro B-day com Rayanne Meira e João Fellipe & Rafael. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30. Informações: (27) 3207-6561.

Vitrine Music Bar

Esbórnia Chic: com Sambadm. Às 20h30. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação da casa); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

SambAdm Crédito: Rafael Nick/Divulgação

Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15. Informações: (27) 99944-1204.

Fluente

BORN To DAR. 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita (100 primeiros); R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.

MÚSICA AO VIVO

Saulo Simonassi

Parte do projeto Quinta no Deck. Rock clássico. Às 19h. Caponata GastroBar. Rua Henrique Moscoso, 607, Praia da Costa. Informações: (27) 3020-8448.

Cantor Saulo Simonassi Crédito: Divulgação/Assessoria

Alan Venturim e O Botecão do Barrerito

Sertanejo. Às 20h. Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.

Laís

Lançamento de CD. Com Jeremy Nald no piano, Gabriel Ruy no violão, Tucca Cruz no baixo e Edu Szajnbrum na percussão. Às 20h. 244 Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3026-8627.

Desconstrusom

Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99904-5360.

Ricardo Xenon

Sertanejo. Às 21h30. 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.

Lula DVitória e Heráclito Macedo

MPB. Às 19h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.

EXPOSIÇÃO

Casa 34

O artista plástico Rick Rodrigues abre sua exposição seus desenhos bordados sobre lenços de algodão de padrões florais ou lisos e outros suportes, como fitas voil; fotografias; brinquedos e miniaturas de sua coleção pessoal ou garimpados a partir da imersão nas memórias da casinha de número 34, do Centro de João Neiva. Galeria de Arte Espaço Universitário - Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: de segunda à sexta, das 7h às 19h. Até 11 de maio.



