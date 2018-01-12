Agenda: Frejat e Nando Reis agitam o 'rock' do sábado no ES

O sábado é dia de curtir realmente um rock. Shows do gênero encabeçam a agenda cultural. De um lado, Matanza se apresenta em Vila Velha. Já em Guarapari, o destaque é para os shows de Frejat e Nando Reis. Confira os demais destaques abaixo.

SHOW

Matanza

Total Destruído Tour 2018. Abertura com The Devils. Às 21h. Correria Music Bar. Av. Estudante Jose Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (1º lote/meia), R$ 40 (2º lote/meia), R$ 50 (3º lote/meia).

Frejat e Nando Reis

Dois grandes nomes do rock nacional trazem para Guarapari seus shows. Nando Reis e Frejat vão animar o público no Multiplace Mais amanhã, às 22h.Multiplace Mais. Rua A, Lote 9, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 80 (meia / 3º lote); R$ 160 (inteira / 3º lote) - pista front stage.

Frejat e Nando Reis se apresentam no Multiplace Mais Crédito: TV Globo / Thiago Prado Neris

Balada

Burlesqueria

Rua do Rosário, 126, Centro, Vitória. Festa "Que Tiro Foi Esse?". Às 23h, com os DJs The Bosh, Bruno Colucci, Kleyson Ventura, Laysla, Deliver, Pedro Canal e L. Ingressos: R$ 10. Entrada grátis para os 50 primeiros. Informações: (27) 98127-4687

Fluente

Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Blecaute. Às 21h. Ingressos: R$ 25 (antecipado/on-line), R$ 30 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. E Eu Que Já Fui Emo?, com Seven Little Heads. Às 22h. Ingressos: nome na lista - R$ 15 (até 23h), R$ 20. Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Festa 505. Às 23h. Ingressos: R$ 5 (100 primeiros); R$ 15 (até 0h); R$ 20 (após 0h). Informações: (27) 3311-5216.

Wanted Pub

Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Noite do Chapéu com Ivan & Matheus e Claudio Ponttes. Às 22h. Ingressos: R$ 12 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3207-6561.

Ivan e Matheus se apresentam no Wanted Pub Crédito: Divulgação

Vitrine Music Bar

Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Vitrine Classics com Jackson Lima. Às 20h30 Couvert: entrada gratuita (até 21h), R$ 10 (após 21h / dependendo da lotação), R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 3534-9790.

Liverpub

Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do anto, Vitória. Banda Dan Boys. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (depois das 23h). Informações: (27) 99944-1204.

Thale Beach

Av. Beira Mar, 15, Enseada Azul, Guarapari. Gustavo Mota. Com Thiago C, Guga Prates, Fred Reggiani, B2b e Paola B. Às 12h. Ingressos: R$ 70 (pista/meia/2º lote), R$ 140 (pista/inteira/2º lote). Informações: (27) 99908-5755.

MÚSICA AO VIVO

Banda DuBalaio

Variado. Às 21h. Bar Abertura. Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-1476.

Flávia Santos

Variado. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 33145000.

Tunico da Vila e Dudu Nobre

Samba. Às 21h. Spírito Jazz. Via Cruzeiro Mall, 2º andar. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40 (bar), R$ 100 (mesa/2 pessoas), R$ 200 (mesa/4 pessoas). Informações: (27) 3019-0860.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.

Bob Rastaclone

Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Sinfonia da Mata

Seresta. Área de Lazer do clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 99833-1849.

Jeferson Passamani & Igo Viegas

Variado. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

Danusa Rosa e Dora Dalvi

Cover de Marisa Monte. Às 20h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.

Jeito de Ser

Pagode. Às 22h. Bar 40 graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.

FESTA

Baile do Hawaii

Com Banda Blacksete, Lilian Lomeu e DJ Mazzo. Às 22h, no Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (antecipado); R$ 80 (mesa com 4 ingressos). Informações: (27) 3229-2352.

Guarapa Elétrico

Shows com Matheus e Kauan, Léo Santana e Harmonia do Samba. Arena Pedreira. Av. Padre José de Anchieta, s/n, Portal de Guarapari, Guarapari. Ingressos: de R$ 70 (Espaço Arena/ meia / 2º Lote) a R$ 200 (Camarote/ inteira / 2º lote).

Harmonia do Samba leva seu axé a Guarapari Crédito: Facebook/Harmonia do Samba





AUDIOVISUAL

24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante

Exibição dos filmes O Projeto do Meu Pai, Luiz, Braços Abertos, Victor, A Piscina de Caíque e Hora do Lanchêêê. Às 19h. Vila de Santa Cruz, Aracruz. Entrada gratuita.

ESPECIAL

Art&Cultura

Recreação infantil e show com Maria Gabriela. A partir de 16h. Praça de Itaipava. Entrada gratuita.

FESTIVAL

Degusta Beer

A partir das 15h, 20 cervejarias vão oferecer mais de 80 tipos de cervejas. Às 19h, show com Dona Fran e Duets. Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99943-8246.

Mar da Música