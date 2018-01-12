Agenda: Frejat e Nando Reis agitam o 'rock' do sábado no ES

O sábado é dia de curtir realmente um rock. Shows do gênero encabeçam a agenda cultural. De um lado, Matanza se apresenta em Vila Velha. Já em Guarapari, o destaque é para os shows de Frejat e Nando Reis. Confira os demais destaques abaixo.
SHOW
Matanza
Total Destruído Tour 2018. Abertura com The Devils. Às 21h. Correria Music Bar. Av. Estudante Jose Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (1º lote/meia), R$ 40 (2º lote/meia), R$ 50 (3º lote/meia).
Frejat e Nando Reis
Dois grandes nomes do rock nacional trazem para Guarapari seus shows. Nando Reis e Frejat vão animar o público no Multiplace Mais amanhã, às 22h.Multiplace Mais. Rua A, Lote 9, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 80 (meia / 3º lote); R$ 160 (inteira / 3º lote) - pista front stage.
Balada
Burlesqueria
Rua do Rosário, 126, Centro, Vitória. Festa "Que Tiro Foi Esse?". Às 23h, com os DJs The Bosh, Bruno Colucci, Kleyson Ventura, Laysla, Deliver, Pedro Canal e L. Ingressos: R$ 10. Entrada grátis para os 50 primeiros. Informações: (27) 98127-4687
Fluente
Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Blecaute. Às 21h. Ingressos: R$ 25 (antecipado/on-line), R$ 30 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. E Eu Que Já Fui Emo?, com Seven Little Heads. Às 22h. Ingressos: nome na lista - R$ 15 (até 23h), R$ 20. Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Festa 505. Às 23h. Ingressos: R$ 5 (100 primeiros); R$ 15 (até 0h); R$ 20 (após 0h). Informações: (27) 3311-5216.
Wanted Pub
Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Noite do Chapéu com Ivan & Matheus e Claudio Ponttes. Às 22h. Ingressos: R$ 12 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3207-6561.
Vitrine Music Bar
Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Vitrine Classics com Jackson Lima. Às 20h30 Couvert: entrada gratuita (até 21h), R$ 10 (após 21h / dependendo da lotação), R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 3534-9790.
Liverpub
Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do anto, Vitória. Banda Dan Boys. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (depois das 23h). Informações: (27) 99944-1204.
Thale Beach
Av. Beira Mar, 15, Enseada Azul, Guarapari. Gustavo Mota. Com Thiago C, Guga Prates, Fred Reggiani, B2b e Paola B. Às 12h. Ingressos: R$ 70 (pista/meia/2º lote), R$ 140 (pista/inteira/2º lote). Informações: (27) 99908-5755.
MÚSICA AO VIVO
Banda DuBalaio
Variado. Às 21h. Bar Abertura. Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-1476.
Flávia Santos
Variado. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 33145000.
Tunico da Vila e Dudu Nobre
Samba. Às 21h. Spírito Jazz. Via Cruzeiro Mall, 2º andar. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40 (bar), R$ 100 (mesa/2 pessoas), R$ 200 (mesa/4 pessoas). Informações: (27) 3019-0860.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.
Bob Rastaclone
Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Sinfonia da Mata
Seresta. Área de Lazer do clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 99833-1849.
Jeferson Passamani & Igo Viegas
Variado. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
Danusa Rosa e Dora Dalvi
Cover de Marisa Monte. Às 20h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
Jeito de Ser
Pagode. Às 22h. Bar 40 graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.
FESTA
Baile do Hawaii
Com Banda Blacksete, Lilian Lomeu e DJ Mazzo. Às 22h, no Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (antecipado); R$ 80 (mesa com 4 ingressos). Informações: (27) 3229-2352.
Guarapa Elétrico
Shows com Matheus e Kauan, Léo Santana e Harmonia do Samba. Arena Pedreira. Av. Padre José de Anchieta, s/n, Portal de Guarapari, Guarapari. Ingressos: de R$ 70 (Espaço Arena/ meia / 2º Lote) a R$ 200 (Camarote/ inteira / 2º lote).
AUDIOVISUAL
24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Exibição dos filmes O Projeto do Meu Pai, Luiz, Braços Abertos, Victor, A Piscina de Caíque e Hora do Lanchêêê. Às 19h. Vila de Santa Cruz, Aracruz. Entrada gratuita.
ESPECIAL
Art&Cultura
Recreação infantil e show com Maria Gabriela. A partir de 16h. Praça de Itaipava. Entrada gratuita.
FESTIVAL
Degusta Beer
A partir das 15h, 20 cervejarias vão oferecer mais de 80 tipos de cervejas. Às 19h, show com Dona Fran e Duets. Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99943-8246.
Mar da Música
Às 18h. Shows de Túlio Pizzol, Fernando Zorzal e Francesca, Jura Fernandes, Gustavo Macacko e DJ André Calçada, no deque do módulo do Serviço de Orientação ao Exercício Camburi I, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público.