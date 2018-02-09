Agenda cultural: domingo de carnaval também tem balada

BALADA

Galpão

Domingo ela (não) vai. Às 23h. Entrada gratuita. Av. Fernando Ferrari, 3357, Goiabeiras, Vitória. Informações: (27) 99788-0017.

Fluente

Vai Passar Mal. Às 21h. Entrada: gratuita (para os 100 primeiros); R$ 15. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

CarnaEMO. Às 22h. Entrada: gratuito (50 primeiros de preto); R$ 10 (lista até 23h); R$ 15. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Thale Beach

Bruno Furlan, Shapelles, Jess Benevides, Capute, Tulim. Entrada: R$ 60; R$ 180 (passaporte para os 4 dias). Av. Viña del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Informações: (27) 3272-0125.

Burlesqueria

Baile A Fantasia. Às 22h. Entrada: gratuito (50 primeiros com nome na lista e fantasiados); R$ 5 (até 0h); R$ 10. Informações: (27) 98127-4687.

SHOW

Turma do Pagode

Com SambAdm. Às 22h. Multiplace Mais. Rua Iriri, Mxeaípe, Guarapari. Ingressos: de R$ 70 (Front Stage/ meia/ 2º lote) a R$ 210 (Camarote 1 Premium/ 1º lote). Informações: (27) 3272-1565.

Turma do Pagode Crédito: Divulgação

CARNAVAL

Guaçuí Folia

Desfile dos blocos e show com Flávia Mendonça. Às 19h. Aberto ao público.

Carnaval de rua de Santa Leopoldina

Tradicional carnaval de marchinhas com apresentações da Banda Show Leopoldinense. Às 20h30. Centro de Santa Leopoldina. Aberto ao público.

Carnaval de Linhares 2018

Pontal do Ipiranga - Samba Mais, Bloco To Dentro, Oz Manoz, Afrozumba e Projeto X. Às 15h.

Povoação - Bloco de carnaval e fanfarra e apresentação cultural Reis na Tenda e pelas ruas da vila, DJs, Grupos de dança, convidados, Fernanda Pádua e Banda Chocolate. Às 18h30.

Regência - Banda Fubica e desfiles do bloco 100 Limites pelas ruas da vila, homenageando as Maritacas de Regência, Banda Samba e Natividade. Às 17h.

Aberto ao público. Informações: (27) 3372-6800.

Carnaval de Cachoeiro de Itapemirim

Orquestra Carnavalesca Choro S/A. Às 18h. Praça de Fátima. Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Rogério Aço Doce e Fernanda Fontes. Às 20h. Parque De Exposição Carlos Caiado Barbosa. Rodovia Cachoeiro x Muqui, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemim. Aberto ao público. Informações: (28) 3155-5237.

Carnaval de Aracruz

Barra do Sahy - Carlinhos Rocha e Léo Mai. Às 21h. Praça dos Cocais. Santa Cruz - Henrique e Rhian. Às 23h. Pracinha.

Sunset Carnival

Cat Dealers, Evokings, Victor Kill. Às 14h. Mansão 300º. Rua Belo Horizonte, 1, Ponta de Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 450 (Passaporte Pista/ 6º lote).

Matinê da Ratimbum Produções

Às 9h. Praça Três de Maio, Goiabeiras, Vitória. Aberto ao público.

Bloquinho Mamãe Posso Ir?

Às 15h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Aberto ao público.

Bailinho de Carnaval Shopping Vila Velha

Com bandinha, desfile de fantasias, pintura facial, oficina de máscaras e colar havaiano. Às 16h. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Aberto ao público.

Bailinho de Carnaval do Shopping Vitória

Às 15h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.

Forró Da Barra De Carnaval

Com Legado D Luiz. Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 21h30); R$ 10. Informações: (27) 3201-9563.

Bloco Tô Baby

Às 16h. Concentração na Praça Nilze Mendes. Jardim Camburi, Vitória. Aberto ao público.

Bloco Magrelas Voadoras de Carnaval #DáoSelin

Às 8h. Concentração em frente ao Quiosque 2 na Praia de Camburi. Aberto ao público.

MÚSICA AO VIVO

The Gas Station

Samba rock. Às 16h. Doca 183. Rua Gama Rosa, 183, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99773-2857.

Ana Diene e Fabiano Amorim

Às 12h30. Spetacollo Praia. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7 (opcional).

Patrícia Eugênio

MPB e Músicas Latinas. Às 20h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Av Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.

EXPOSIÇÃO

Diário Visual

A exposição traz o diário visual do artista Maik Douglas Cabral que surgiu através de sua busca pela mimese do real a partir do desenho. Galeria Bendita Torreão, Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: de terça a domingo, das 14h às 21h. Ingressos: pague quanto quiser. Até dia 25 de fevereiro.

Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua

A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.

Outros Eus

Mostra fotográfica do artista plástico Orlando da Rosa Farya em que se utiliza de uma série de fotografias que podem ser denominadas como autorretratos, pela inserção do autor nas imagens. Restaurante on Aguilar. Rua Rio Branco, 08, Praia da Costa, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 18h30 às 23h30; sábados, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30; domingos, das 12h às 16h. Informações: (27) 3072-1649. Até 6 de maio.

RB40 - Ronaldo Barbosa 40 anos de Arte e Design

Mostra que celebra os 40 anos de trajetória do artista Ronaldo Barbosa, pioneiro do design no Estado. A exposição ocupa sete salas do Palácio Anchieta e conta com 70 obras do artista. Espaço Cultural Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Até 31 de março.

Retrospectiva 2017

Mostra coletiva de artistas que expuseram com muito sucesso durante o ano na Casa da Memória de Vila Velha. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 14h. Até 1º de março.

Colonização do Solo Espírito-Santense