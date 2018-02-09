Agenda cultural: domingo de carnaval também tem balada

BALADA
Galpão
Domingo ela (não) vai. Às 23h. Entrada gratuita. Av. Fernando Ferrari, 3357, Goiabeiras, Vitória. Informações: (27) 99788-0017.
Fluente
Vai Passar Mal. Às 21h. Entrada: gratuita (para os 100 primeiros); R$ 15. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
CarnaEMO. Às 22h. Entrada: gratuito (50 primeiros de preto); R$ 10 (lista até 23h); R$ 15. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Thale Beach
Bruno Furlan, Shapelles, Jess Benevides, Capute, Tulim. Entrada: R$ 60; R$ 180 (passaporte para os 4 dias). Av. Viña del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Informações: (27) 3272-0125.
Burlesqueria
Baile A Fantasia. Às 22h. Entrada: gratuito (50 primeiros com nome na lista e fantasiados); R$ 5 (até 0h); R$ 10. Informações: (27) 98127-4687.
SHOW
Turma do Pagode
Com SambAdm. Às 22h. Multiplace Mais. Rua Iriri, Mxeaípe, Guarapari. Ingressos: de R$ 70 (Front Stage/ meia/ 2º lote) a R$ 210 (Camarote 1 Premium/ 1º lote). Informações: (27) 3272-1565.
CARNAVAL
Guaçuí Folia
Desfile dos blocos e show com Flávia Mendonça. Às 19h. Aberto ao público.
Carnaval de rua de Santa Leopoldina
Tradicional carnaval de marchinhas com apresentações da Banda Show Leopoldinense. Às 20h30. Centro de Santa Leopoldina. Aberto ao público.
Carnaval de Linhares 2018
Pontal do Ipiranga - Samba Mais, Bloco To Dentro, Oz Manoz, Afrozumba e Projeto X. Às 15h.
Povoação - Bloco de carnaval e fanfarra e apresentação cultural Reis na Tenda e pelas ruas da vila, DJs, Grupos de dança, convidados, Fernanda Pádua e Banda Chocolate. Às 18h30.
Regência - Banda Fubica e desfiles do bloco 100 Limites pelas ruas da vila, homenageando as Maritacas de Regência, Banda Samba e Natividade. Às 17h.
Aberto ao público. Informações: (27) 3372-6800.
Carnaval de Cachoeiro de Itapemirim
Orquestra Carnavalesca Choro S/A. Às 18h. Praça de Fátima. Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Rogério Aço Doce e Fernanda Fontes. Às 20h. Parque De Exposição Carlos Caiado Barbosa. Rodovia Cachoeiro x Muqui, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemim. Aberto ao público. Informações: (28) 3155-5237.
Carnaval de Aracruz
Barra do Sahy - Carlinhos Rocha e Léo Mai. Às 21h. Praça dos Cocais. Santa Cruz - Henrique e Rhian. Às 23h. Pracinha.
Sunset Carnival
Cat Dealers, Evokings, Victor Kill. Às 14h. Mansão 300º. Rua Belo Horizonte, 1, Ponta de Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 450 (Passaporte Pista/ 6º lote).
Matinê da Ratimbum Produções
Às 9h. Praça Três de Maio, Goiabeiras, Vitória. Aberto ao público.
Bloquinho Mamãe Posso Ir?
Às 15h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Aberto ao público.
Bailinho de Carnaval Shopping Vila Velha
Com bandinha, desfile de fantasias, pintura facial, oficina de máscaras e colar havaiano. Às 16h. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Aberto ao público.
Bailinho de Carnaval do Shopping Vitória
Às 15h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.
Forró Da Barra De Carnaval
Com Legado D Luiz. Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 21h30); R$ 10. Informações: (27) 3201-9563.
Bloco Tô Baby
Às 16h. Concentração na Praça Nilze Mendes. Jardim Camburi, Vitória. Aberto ao público.
Bloco Magrelas Voadoras de Carnaval #DáoSelin
Às 8h. Concentração em frente ao Quiosque 2 na Praia de Camburi. Aberto ao público.
MÚSICA AO VIVO
The Gas Station
Samba rock. Às 16h. Doca 183. Rua Gama Rosa, 183, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99773-2857.
Ana Diene e Fabiano Amorim
Às 12h30. Spetacollo Praia. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7 (opcional).
Patrícia Eugênio
MPB e Músicas Latinas. Às 20h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Av Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
EXPOSIÇÃO
Diário Visual
A exposição traz o diário visual do artista Maik Douglas Cabral que surgiu através de sua busca pela mimese do real a partir do desenho. Galeria Bendita Torreão, Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: de terça a domingo, das 14h às 21h. Ingressos: pague quanto quiser. Até dia 25 de fevereiro.
Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua
A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.
Outros Eus
Mostra fotográfica do artista plástico Orlando da Rosa Farya em que se utiliza de uma série de fotografias que podem ser denominadas como autorretratos, pela inserção do autor nas imagens. Restaurante on Aguilar. Rua Rio Branco, 08, Praia da Costa, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 18h30 às 23h30; sábados, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30; domingos, das 12h às 16h. Informações: (27) 3072-1649. Até 6 de maio.
RB40 - Ronaldo Barbosa 40 anos de Arte e Design
Mostra que celebra os 40 anos de trajetória do artista Ronaldo Barbosa, pioneiro do design no Estado. A exposição ocupa sete salas do Palácio Anchieta e conta com 70 obras do artista. Espaço Cultural Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Até 31 de março.
Retrospectiva 2017
Mostra coletiva de artistas que expuseram com muito sucesso durante o ano na Casa da Memória de Vila Velha. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 14h. Até 1º de março.
Colonização do Solo Espírito-Santense
A mostra em comemoração aos 481 anos de Vila Velha apresenta uma réplica da caravela Glória concebida pelo artesão Humberto Cypriano, uma estátua do Capitão Donatário Vasco Fernandes Coutinho, feita pelo escultor capixaba Hippolito Alves e 20 painéis contando a história da colonização do Espírito Santo com réplicas de instrumentos e cartas náuticas. Na Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Vila Velha. Visitação: segunda a sexta, das 8h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h. Informações: (27) 3388-4344. Permanente.