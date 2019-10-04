Agenda

Agenda: Belo e Thiaguinho são os destaques do fim de semana

Agenda de eventos pelo Estado terá ainda Festa da Polenta, Falamansa, Improvável e muito mais; confira o agendão

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 17:57 - Atualizado há 6 anos

Belo Crédito: Luiz Fabiano

Se você está de olho no relógio torcendo para começar o final de semana, mas ainda não tem planos para a curtição, acompanhe o cardápio de atrações que A GAZETA preparou para lhe dar uma força!

Dando início no sextou, o pagodeiro Thiaguinho traz seu novo show para Vitória. Se você preferir forró, você poderá escolher entre a festa Forró do Rosa e o show da banda Falamansa.

Já no sábado, Falamansa completa a dobradinha com um show em Colatina. Ainda no Interior, em Venda Nova, a dupla Henrique e Juliano vai animar o primeiro final de semana da tradicional Festa da Polenta. Voltando para a Grande Vitória, Belo se apresenta em Cariacica e Thiago Martins faz show no Triângulo. Para quem preferir dar umas risadas, o grupo Barbixas apresenta o stand-up “Improvável”.

Fechando o final de semana, no domingão a festa “Um Domingo Lindo” vai levar muito pagode para a Praia da Costa. Mas, se você já não tiver mais gás para baladas, você poderá conferir o espetáculo de dança “(des)Equalizar”. E para os pequenos, terá o Coral Infantil da Vale, que se apresenta em Jardim Camburi, e também a peça Pinóquio, no Centro. Confira a agenda completa abaixo.

SEXTA-FEIRA - 04/10

Thiaguinho

Pagodeiro traz seu novo show "Vibe" para Vitória. A apresentação será a partir das 21h no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória). Os ingressos estão à venda a partir de R$ 70 (meia/ pista) e vão até R$ 240 (camarote/ inteira). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto no valor da inteira.

Thiaguinho Crédito: André Nicolau

Falamansa em Vitória

Banda de forró traz para a Capital seus grandes sucessos em show na Praia do Canto, às 21h. O show será no Embrazado (Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória) . Os ingressos estão à venda por R$ 60 a meia e R$ 120 a inteira.

Forró do Rosa

Festa será especial em comemoração ao Outubro Rosa e terá o Trio Clandestino com convidados. A partir das 22h, no Correria Music Bar (Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha). A entrada custa R$ 10 (até 23h) e R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

Trio Clandestino Crédito: Maria Eduarda Bersot

Wood's

Festa com sertanejos terá shows com Higino & Gabriel, Bruno & Lucas e DJ Bruno Fischer. A partir das 21h, no Wood's (Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória), com entrada a R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Higino e Gabriel Crédito: João Araújo

Sexta Capixaba

As bandas de rock Herbert Richardz e Envolto apresentam suas músicas autorais no Motor Rockers (Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória) a partir das 19h30. O couvert custa R$ 12. Informações: (27) 3029-1233.

Envolto Crédito: 4º Studio Audiovisual

Festa da Polenta

Primeiro dia da festa terá show com Banda Aerosom, às 23h, no Polentão (Av. Pedro Minete, 131, Venda Nova do Imigrante) com entrada gratuita. Informações: (28) 3546-2112.

SÁBADO - 05/10

Belo

Pagodeiro traz show da sua turnê "Pra fazer você feliz de novo" no Matrix Music Hall (Rua Rio Branco, 229, Rio Branco, Cariacica) a partir das 22h. Ingressos à venda a partir de R$ 40.

Belo Crédito: Luiz Fabiano

Falamansa em Colatina

Banda paulista de forró leva para o Interior show da turnê comemorativa de 20 anos. A apresentação será às 22h na Arena North Star (Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina) e os ingressos estão à venda a partir de R$ 30.

Falamansa Crédito: Thiago Rodrigues

OcktoberGay com Kaya Conky

A drag queen cearense Kaya Conky apresenta show como parte da festa OcktoberGay. A partir das 21h na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória) com entrada a R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.

Kaya Conky Crédito: Alberto Tomaz

Feijoada do Otacílio

Tradicional festa com feijoada carioca terá show com o ator Thiago Martins, a partir das 15h, no Embrazado (Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória) com entrada a partir de R$ 60.

Thiago Martins Crédito: Jorge Nazareno

Festa da Polenta

Segundo dia da festa terá show com Henrique e Juliano. Os shows começam a partir das 20h no Polentão (Av. Pedro Minete, 131, Venda Nova do Imigrante) e os ingressos estão à venda a partir de R$ 40. Informações: (28) 3546-2112.

Henrique e Juliano Crédito: Flaney Gonzallez

DOMINGO - 06/10

Coral Infantil

Coral Infantil Vale Música apresenta "O Sítio do Picapau Amarelo" e terá participação de atores em cena. A apresentação será no Parque Botânico da Vale (Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória) a partir das 11h com entrada gratuita.

Coral Infantil Vale Música Crédito: Mosaico Imagem

Pinóquio

Espetáculo da Dourado Produções será apresentada no Teatro Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória), às 17h, com ingressos à venda a partir de R$ 15.

(des)Equalizar

Espetáculo de dança da Cia de Dança Reverence tem nova mini-temporada no Centro de Vitória de sexta até domingo. Neste domingo, a apresentação será às 19h no Palácio de Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro, Vitória) e tem entrada gratuita.

desEqualizar Crédito: Bernardo Firme

Improvável

Cia Barbixas traz o espetáculo de humor e improvisação que é sucesso de público para a Capital capixaba com apresentações no sábado e no domingo. Neste domingo, terá duas sessões, às 18h e às 20h, no Teatro Universitário da Ufes (Av. Fernando Ferrari, 514 Goiabeiras, Vitória) com entrada a partir de R$ 35. Assinantes do Clube A Gazeta têm 50% de desconto na compra do ingresso na modalidade inteira e deverá apresentar o cartão do clube na entrada do evento.

Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elídio Sanna: a Cia. Barbixas em cena com "Improvável", espetáculo de humor à base de improviso Crédito: Luciano Bergamaschi

Um Domingo Lindo

Festa do Vitrine Music Bar (Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha) terá apresentações de Freelance, Jongô, Bero Costa e DJ Marcio Santos. Shows são a partir das 18h e a entrada custa R$ 10 (lista até 20h) e R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99705-1616.

