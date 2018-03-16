AGENDA ' Shows, teatro e festivais agitam o sábado do capixaba

SHOW
Molejo e Regional da Nair
Às 22h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 40 (pista/meia/2º lote) a R$ 120 (área VIP/inteira/2º lote).
Luau da Ilha
Shows com Planta e Raiz, Macucos, Duani, Brazil Dub e DJ Fabricio Bravim. Clube Ítalo Brasileiro. Às 22h. R. Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Ingressos: R$ 65 (meia/ 3º lote); R$ 130 (inteira/ 3º lote). Informações: (27) 99647-2945.
Ferrugem
Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Rio Branco, 02, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: de R$ 40 (pista/ meia/ 3º lote) a R$ 140 (camarote/ inteira/ 4º lote).
FESTA
St Patrick Week
Luiz Magnago. Às 20h. Emporium Mr Art. Rua José Pena Medina, 216, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3534-7415.
Forró dos Aniversariantes
Com Sabor de Mel, Adriano & Seus Teclados e Wando & Junior. Às 22h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 15 (antecipado); R$ 60 (mesa com 4 lugares). Informações: (27) 3229-2352.
St. Patrick's Day - Centro de Vitória
Banda MMZ. Rock Clássico. Grappinno Rango Bar. Sassarico Samba Club. Samba. Casa de Bamba. The Gas Station. Doca 183. Às 19h. Rua Gama Rosa, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (pulseira que dá direito a todos os bares).
Itals Sunshine
Com Dazzo, Evoxx, Gabe Merino, Jess Benevides e Wildcap. Às 14h. Nook Beach Club. Rua Inhoá, Jaburuna, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia/ 2º lote); R$ 100 (inteira/ 2º lote).
Calourada Sunset
Com Molejo e convidados. Às 17h. Área Verde - Clube Itajuby. Servidão Professora Antonieta, 295, Maria das Graças, Colatina. Entrada: de R$ 30 (meia/ pista/ 1º lote) a R$ 140 (Área Open Bar/ inteira/ 1º lote).
FESTIVAL
Serra Gourmet
80 mais. Às 20h. Domingo. Arthur Nogueira e Banda AR3. Às 20h. Parque da Cidade. Av. Norte Sul, Jardim Limoeiro, Serra. Aberto ao público.
Assador ES
Bad Guys e Duets. Às 19h30. Domingo. Tacape. Às 20h30. Estacionamento do Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Aberto ao público. Informações: (27) 2233-5000.
Rock In Caparaó
Com mesa 4 Rock Bar, Tocaia Matuta, Polifonia, Capital Secreta e DJ. Às 13h. Ingressos: R$ 30. Armazém Caparaó. Estrada Municipal do Caparaó, km 01, Pedra Menina, Dores do Rio Preto. Informações: (28) 99940-1045.
BALADA
Correria Music Bar
Rock Brasil Tribut 6º Edição com Caras Estranhos, Rocktop e Metrópole. Às 22h. Entrada: R$ 15. Domingo. Projeto Baú de Vinil e Clássic Rock ao vivo. Às 19h. Entrada gratuita. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Bolt
JägerParty. Às 23h. Entrada: gratuita (50 primeiros); R$ 10 (até 0h); R$ 15 (após 0h). R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
St. Patrick's Day. Às 22h. Entrada: R$ 35 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Fluente
ST Patricks GAY. 21h. Entrada: R$ 25 (antecipado); R$ 30. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Vitrine Music Bar
Vitrine Classic: Pop Rock com Cláudio Bocca & Banda. Às 20h30. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação da casa); R$ 30 (couvert máximo). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Pinguim Music Bar
Music Live. Especial Cazuza com Renato Casanova e banda; Banda Beco 48. Às 21h. Couvert: R$ 12. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã. Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.
Garagem Vitória
St. Patrick´s Day no Garagem! Com Barba Negra, Usados & Seminovos e uRock. Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h30); R$ 20 (até 23h30); R$ 25 (após 23h30). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99850-3469.
Stone Pub
Road House com Ian Carvalho (ITA) e Seu Tio. Às 22h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Richard Viana. Às 20h. Couvert: gratuito (até 20h30); R$ 10 (após 20h30). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Woods Vitória
B-day da dupla João Fellipe & Rafael com shows de João Fellipe & Rafael e Léo Lima. Às 22h. Entrada: R$ 30 (feminino); R$ 40 (masculino). Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.
Wanted Pub
Noite do Chapéu com Mateus Matos & Murilo e Rickson Maioli. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.
London Music
Selo Teto Preto Convida: Mc Igu & Derek. Às 22h. Av. Raul Oliveira Neves, 160, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 40 (2º lote); R$ 50 (na porta). Informações: (27) 99699-4892.
Moke Beach House
Chemical Disco // Beach Vibes. Às 23h. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Castelo, 18, Ipiranga, Guarapari. Informações: (27) 99704-4169.
Seven Club
Midnigth Festival com Aurora, Trio Frito (RJ) e Pecados Capitais (BA). Às 22h. Entrada: R$ 20. Avenida Meaípe, 264, Nova Guarapari, Guarapari. Informações: (27) 99959-4499.
Zoomp Music
Sky Festival. Às 19h. Entrada: R$ 15 (mulheres); R$ 30 (masculino). Rua Colatina, 02, Vila Capixaba, Cariacica. Informações: (27) 99261-6235.
Toro Black
Legalize Love. Às 18h. Couvert: R$ 15 (antecipado). Av Rio Branco, 403, Santa Lúcia, Vitória.
TEATRO
Antes do Café da manhã
Espetáculo da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 19h. Má Companhia. R. Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Ingressos: espontâneo.
A Invenção do amor
Às 21h. Teatro Universitário. Ufes, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: de R$ 25 (mezanino/meia) a R$ 70 (térreo/inteira).
LITERATURA
Sarau do Beco
Às 16h. Beco Chico Prego, Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3065-2820.
Lançamento do livro O Riso que Contrasta
Com a presença do autor Fabrício Costa. Às 10h. Requint Café & Arte. Estrada Jerônimo Monteiro, 1690, Centro, Vila Velha. Entrada gratuita. Livro à venda no local por R$ 40.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509. Avenida Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Informações: (27) 3072-3531.
André Prando
Cover de Sérgio Sampaio. Às 20h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
Andreia Ramos
Com Jorge Tarzan no violão e Edu Szajnbrum na percussão. Às 20h. 244 Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3026-8627.
Dan Abranches
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 33145000.
Banda Hey!
Rock. Às 17h30. Botekim Sem Nome. R. Archilau Vivacqua, 26, Castelo. Entrada gratuita. Informações: (28) 99936-6711.
Pagode & Cia
Pagode. Às 21h30. 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Banda 027
Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99904-5360.
EXPOSIÇÃO
Paisagem Atlântica: Desenhos
Exposição dos artistas plásticos Fernando Augusto e Dulce Osinski. A mostra é resultado da residência artística que os dois fizeram na Estação Cultural do Mosteiro no ano passado, quando criaram um desenho de 24 metros quadrados, em carvão sobre papel. O painel é formado por 24 módulos de um metro quadrado. Mosteiro Zen Morro da Vargem. BR 101, Km 219, Zona Rural, Ibiraçu. Visitação: sob agendamento; Entrada: R$ 5. Informações: (27) 3257-3030. Até 25 de março.
Flores do Mato
A artista plástica Sônia Maria expõe 10 telas com produções em colagens e técnica mista. Com telas bastante coloridas, essa série surgiu a partir da sua observação da flora de Itaúnas e das estampas de cores vivas da chita, tecido muito usado na decoração dos espaços daquela vila. Arte Mokiti Okada. Rua General CÂmara, 212, Praia do Suá, Vitória. Visitação:das 10h às 18h. Entrada gratuita. Até dia 5 de maio.
Fonte
Exposição de Joana Quiroga e Fredone Fone que pretende provocar uma experiência sensorial e interativa com múltiplas linguagens para pensar sobre a água. São ao todo seis trabalhos apresentados ao longo dos diferentes espaços do centro cultural. Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: das 10h às 14h. Entrada gratuita. Até 2 de junho.
Tessitura: coleção José Ronaldo da Rocha Copolillo & Família
A exposição traz 24 obras de artistas atemporais como Di Cavalcanti, Lygia Clark, Tomie Ohtake, Tarsila do Amaral, Portinari, Levino Fanzeres, Djanira, Guignard, Volpi, Clóvis Graciano, Burle Marx, Orlando Teruz, Sonia Ebling, Amilcar de Castro, Bruno Giorgio, Antônio Maia, José Pancetti, Manabú Mabe, Milton da Costa, Enrico Bianco, Rubem Valentim e Ismael Nery. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: das 13h às 17h. Entrada gratuita. Até 5 de maio.
Ocupa Corpos
O projeto da fotógrafa Thais Carletti tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a nudez e sobre os padrões de beleza atuais, principalmente os que são impostos ao corpo das mulheres. La Dolina. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. Visitação: das 18h às 0h. Informações: (27) 3207-7944. Até dia 31 de março.
Pinturas
O pintor Hiago Silva expõe suas pituras com inspiração de pop art. Entre as obras, quadros com retratos de Marlon Brando, Marilyn Monroe, Salvador Dalí, Rubem Braga e Renato Russo. Shopping Moxuara. Rodovia BR 262, 6555, São Francisco, Cariacica. Aberto ao público. Visitação: das 16h às 22h. Informações: (27) 3375-5000. Até dia 9 de abril.
Universo Feminino, uma homenagem às mulheres
Exposição com 25 pinturas em técnicas mistas do artista Ademir Torres sobre mulheres, como homenagem ao dia das mulheres. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Centro, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta das 9h às 17h; finais de semana e feriados, das 9h às 14h. Entrada gratuita. Até 26 de março. Informações: (27) 3388-4344.
Almas Ingênuas
Com curadoria da capixaba Ângela Gomes, a exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.
Outros Eus
Mostra fotográfica do artista plástico Orlando da Rosa Farya em que se utiliza de uma série de fotografias que podem ser denominadas como autorretratos, pela inserção do autor nas imagens. Restaurante on Aguilar. Rua Rio Branco, 08, Praia da Costa, Vila Velha. Visitação: das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30. Informações: (27) 3072-1649. Até 6 de maio.
RB40 - Ronaldo Barbosa 40 anos de Arte e Design
Mostra que celebra os 40 anos de trajetória do artista Ronaldo Barbosa, pioneiro do design no Estado. A exposição ocupa sete salas do Palácio Anchieta e conta com 70 obras do artista. Espaço Cultural Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. Visitação: das 9h às 16h. Entrada gratuita. Até 31 de março.
Colonização do Solo Espírito-Santense
A mostra em comemoração aos 481 anos de Vila Velha apresenta uma réplica da caravela Glória concebida pelo artesão Humberto Cypriano, uma estátua do Capitão Donatário Vasco Fernandes Coutinho, feita pelo escultor capixaba Hippolito Alves e 20 painéis contando a história da colonização do Espírito Santo com réplicas de instrumentos e cartas náuticas. Na Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Vila Velha. Visitação: das 8h às 14h. Informações: (27) 3388-4344. Permanente.