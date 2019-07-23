Netflix

Adam Sandler vai fazer filme de comédia ao lado de Shaquille O'Neal

Longa será produção da Netflix

23 de julho de 2019

Crédito: Netflix/Divulgação

O ator Adam Sandler, 52, vai protagonizar um filme temático sobre o Halloween para a Netflix. O longa ainda não tem data para ser lançado na plataforma, porém já são conhecidos alguns dos nomes dos astros que farão parte dele. Dentre eles está o do ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal, 47.

O longa, que ainda não tem seu nome divulgado, vai se passar durante o Dia das Bruxas americano. Sandler vai dar vida a um homem que leva à sério as tradições do feriado, mas que recebe chacotas de todos por conta disso. Só que de uma hora para a outra acontece algo que amaça toda a cidade, e ele será o único que poderá salvar a todos.

O ator é o responsável pelo roteiro do longa. Farão parte do elenco nomes como Noah Schnapp ('Stranger Things'), Kevin James ('Segurança de Shopping'), Julie Bowen ('Modern Family'), Steve Buscemi ('Fargo') e Kenan Thompson ('Kenan & Kel').

Este não será a primeira vez que Sandler trabalha para a Netflix. Desde 2015 que ele lança seus projetos na plataforma. O mais recente foi "Mistério no Mediterrâneo", com Jennifer Aniston.

