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CINEMA

'Abrindo o Armário' estreia para discutir conquistas e avanços

Filme reúne histórias e conquistas do movimento gay através de 16 personagens

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 22:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 22:13
Quanto mais trouxermos isso para discussão, melhor. Não quero pregar para convertido. Quero que essa questão seja geral, e que as pessoas possam entender que a comunidade gay não está pleiteando nada além do seu direito, diz, logo de cara, o diretor Dario Menezes, um dos responsáveis pelo documentário Abrindo o Armário, que estreia nesta quinta-feira (16), no Cinemark Vitória.
O filme traz um apanhado de diferentes visões, histórias, processos de libertação e conquistas do movimento gay no Brasil desde a década de 1970. A questão central abordada é o debate acerca da intolerância, tanto no passado, quanto na atualidade.
Eu quis contar a história da minha geração. Tenho 70 anos e queria contar como foi desde os remotos anos 1970 até os dias de hoje, falar de alguns problemas, algumas dificuldades permanentes na vida dos gays, diz Dario Menezes, que assina a direção com Luis Abramo.
Para traçar essa linha do tempo, foram selecionadas 16 histórias, todas contadas em primeira pessoa, pelas próprias figuras. Entre os entrevistados, estão nomes como João Silvério Trevisan, que assumiu-se homossexual à época do AI-5 e tornou-se uma das figuras mais relevantes do movimento gay brasileiro; a cantora Linn da Quebrada; e o campeão de games e atleta de esporte eletrônico de alta performance Gabriel Kami Santos.
Fui pensando em personagens de faixas etárias diferentes, mas que pudessem narrar problemas pelos quais eu também tinha passado: violência policial, preconceito social, enfim, conta Dario, que chegou a ser expulso pela polícia de pistas de dança de boatea caretas no início da década de 1970.
Para o diretor, o maior desafio, tanto em relação ao documentário, quanto em relação à vida em sociedade, continua sendo a busca por respeito. Menezes lembra que a cada 19h uma pessoa homossexual é assassinada no país.
Com o documentário, buscamos universalizar e consolidar os avanços da comunidade. Não quis que esse material ficasse em guetos gays, mas sim que chegasse a todos os públicos, para que as pessoas que também estão fora do armário possam ver que ali existem seres humanos com sensibilidade e que estão simplesmente querendo viver em paz e com direitos, conclui.
Abrindo o Armário
Documentário. (Brasil, 2017. 80 minutos).
Direção: Dario Menezes e Luis Abramo.
Exibido a partir desta quinta-feira (16), no Cinemark Vitória, sempre de segunda a sexta-feira, às 19h, com preço especial de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

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