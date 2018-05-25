Abertas inscrições para oficinas do Festival de Música de São Gabriel

O norte do Espírito Santo entra na rota dos grandes festivais musicais. De 18 a 22 de julho será realizado o Festival de Música de São Gabriel da Palha (Femusga). Realizado com recursos do edital de música do Governo do Estado, o evento reunirá músicos capixabas e de diversos Estados.

Focado principalmente na formação dos músicos da cidade e de regiões vizinhas, o Femusga tem direção geral de Patrício Bandeira de Melo, direção artística do maestro Eduardo Lucas e ativação pela Nuvem Content Studio.

Maestro Eduardo Lucas está na direção artística do evento Crédito: Felipe Amarelo/Claraboia Imagens

As inscrições para as oficinas já estão abertas e podem ser feitas diretamente no site da Prefeitura de São Gabriel da Palha , até o dia 8 de junho. Serão ofertadas aulas diversas, com vários dos principais músicos brasileiros em cada instrumento. São eles: Flauta (Samanta Santos); Clarineta (Fredmam Fernandes); Saxofone (Lucas Mota); Trompete (Vinicius Novais); Low brass, Trombone, Euphonium e Tuba (Cleverson Zavatto), Percussão (Léo de Paula) e Regência (Eduardo Lucas).

Cada oficina terá 15 vagas e o resultado das inscrições sairá no dia 15 de junho. Estas oficinas serão ministradas em aulas presenciais, em grupo. Clique aqui e acesse o formulário de inscrição

Para Patrício Bandeira de Melo, idealizador do festival, "a intenção com a construção deste projeto é nortear as perspectivas em cultura no nosso Estado. Acreditamos com esta iniciativa, estar contribuindo com o avanço e com o progresso da região".

Serviço

1º Femusga  Festival de Música de São Gabriel da Palha

Quando: 18 e 22 de julho, em São Gabriel da Palha

Oficinas: Inscrições até 08 de junho Inscrições até 08 de junho no site