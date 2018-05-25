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MÚSICA

Abertas inscrições para oficinas do Festival de Música de São Gabriel

São oficinas de diversos instrumentos como flauta, clarineta e percussão. Evento acontece em julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 22:45

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 22:45

O norte do Espírito Santo entra na rota dos grandes festivais musicais. De 18 a 22 de julho será realizado o Festival de Música de São Gabriel da Palha (Femusga). Realizado com recursos do edital de música do Governo do Estado, o evento reunirá músicos capixabas e de diversos Estados.
Focado principalmente na formação dos músicos da cidade e de regiões vizinhas, o Femusga tem direção geral de Patrício Bandeira de Melo, direção artística do maestro Eduardo Lucas e ativação pela Nuvem Content Studio.
Maestro Eduardo Lucas está na direção artística do evento Crédito: Felipe Amarelo/Claraboia Imagens
As inscrições para as oficinas já estão abertas e podem ser feitas diretamente no site da Prefeitura de São Gabriel da Palha, até o dia 8 de junho. Serão ofertadas aulas diversas, com vários dos principais músicos brasileiros em cada instrumento. São eles: Flauta (Samanta Santos); Clarineta (Fredmam Fernandes); Saxofone (Lucas Mota); Trompete (Vinicius Novais); Low brass, Trombone, Euphonium e Tuba (Cleverson Zavatto), Percussão (Léo de Paula) e Regência (Eduardo Lucas).
Cada oficina terá 15 vagas e o resultado das inscrições sairá no dia 15 de junho. Estas oficinas serão ministradas em aulas presenciais, em grupo. Clique aqui e acesse o formulário de inscrição.
Para Patrício Bandeira de Melo, idealizador do festival, "a intenção com a construção deste projeto é nortear as perspectivas em cultura no nosso Estado. Acreditamos com esta iniciativa, estar contribuindo com o avanço e com o progresso da região".
Serviço
1º Femusga  Festival de Música de São Gabriel da Palha
Quando: 18 e 22 de julho, em São Gabriel da Palha
Oficinas: Inscrições até 08 de junho no site
Informações: pelo e-mail [email protected]
 

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