Abertas incrições para o Festival Nacional de Teatro de Vitória

Até o próximo dia 23 de setembro, o Festival Nacional de Teatro de Vitória (Fenatevi) receberá inscrições de grupos do Espírito Santo para o evento, que, neste ano, acontece a partir do dia 13 de outubro. Nesta edição, a programação contará com apresentação de espetáculos locais, nacionais e internacionais, além de apresentações de filmes e execução de oficinas formativas, mesas-redondas e demonstração de processos criativos.

"A Princesa Gaia" é uma das atrações do Festival Nacional de Cinema de Vitória Crédito: Junio Souza/Divulgação

Para o festival, poderão se inscrever espetáculos de teatro produzidos no Estado nas categorias adulto, infantil e teatro de rua. Também poderão ser inscritos grupos para a II Mostra Paralela, I Mostra Estudantil, I Mostra de Cenas Breve e II Mostra "Cine em Cena" - que fazem parte da programação do evento.

As apresentações serão encenadas no Teatros Carlos Gomes, Teatro da Ufes, Centro Cultural Sesc Gloria, Teatro Sônia Cabral, Escola de Teatro, Música e Dança FAFI, Teatro Estrelas (Espaço Cultural Ratimbum) e Teatro de Rua.

SERVIÇO

Inscrições para o Festival Nacional de Teatro de Vitória (Fenatevi) 2018

Prazo: Até o dia 23 de setembro

Onde fazer: Devem ser feitas por meio do Devem ser feitas por meio do formulário do evento

Festival Nacional de Teatro de Vitória (Fenatevi) 2018

Onde: Teatros Carlos Gomes, Teatro da Ufes, Centro Cultural Sesc Gloria, Teatro Sônia Cabral, Escola de Teatro, Música e Dança FAFI, Teatro Estrelas (Espaço Cultural Ratimbum) e Teatro de Rua

Quando: a partir do dia 13 de outubro, com datas e programações a definir