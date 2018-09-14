Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fenatevi

Abertas incrições para o Festival Nacional de Teatro de Vitória

Até o dia 23 de setembro, interessados podem inscrever seus trabalhos para o evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 19:56

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 19:56

Até o próximo dia 23 de setembro, o Festival Nacional de Teatro de Vitória (Fenatevi) receberá inscrições de grupos do Espírito Santo para o evento, que, neste ano, acontece a partir do dia 13 de outubro. Nesta edição, a programação contará com apresentação de espetáculos locais, nacionais e internacionais, além de apresentações de filmes e execução de oficinas formativas, mesas-redondas e demonstração de processos criativos.
"A Princesa Gaia" é uma das atrações do Festival Nacional de Cinema de Vitória Crédito: Junio Souza/Divulgação
Para o festival, poderão se inscrever espetáculos de teatro produzidos no Estado nas categorias adulto, infantil e teatro de rua. Também poderão ser inscritos grupos para a II Mostra Paralela, I Mostra Estudantil, I Mostra de Cenas Breve e II Mostra "Cine em Cena" - que fazem parte da programação do evento.
As apresentações serão encenadas no Teatros Carlos Gomes, Teatro da Ufes, Centro Cultural Sesc Gloria, Teatro Sônia Cabral, Escola de Teatro, Música e Dança FAFI, Teatro Estrelas (Espaço Cultural Ratimbum) e Teatro de Rua.
SERVIÇO
Inscrições para o Festival Nacional de Teatro de Vitória (Fenatevi) 2018
Prazo: Até o dia 23 de setembro
Onde fazer: Devem ser feitas por meio do formulário do evento.
Festival Nacional de Teatro de Vitória (Fenatevi) 2018
Onde: Teatros Carlos Gomes, Teatro da Ufes, Centro Cultural Sesc Gloria, Teatro Sônia Cabral, Escola de Teatro, Música e Dança FAFI, Teatro Estrelas (Espaço Cultural Ratimbum) e Teatro de Rua
Quando: a partir do dia 13 de outubro, com datas e programações a definir
Ingressos: entrada franca - Retiradas de ingressos sempre uma hora antes do início de cada apresentação, sendo permitidos dois ingressos por pessoa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados