Abertas as inscrições para o Miss Serra 2020

A amazonense Mayra Dias sendo coroada no Miss Brasil 2018 Crédito: Rodrigo Trevisan/Divulgação

Em 65 anos de história de concursos de beleza, pela primeira vez, a Serra vai ter uma passarela das misses para chamar de sua. Entre julho e agosto deste ano, a cidade vai sediar o 1º Miss Serra BE Emotion, atual franquia que comanda o Miss Brasil e leva as candidatas para se lançarem nos passos do beauté.

As seletivas do Miss Serra 2020 começaram na última segunda-feira (15) e vão até o dia 15 de maio. As inscrições devem ser feitas no salão Ginelli Beauty, no Parque Residencial de Laranjeiras. A vencedora vai representar o município no Miss Espírito Santo 2020, que ainda não tem data e local definidos.

O coordenador do concurso que assume a responsabilidade do evento a partir deste ano é o empresário do ramo de beleza Victor Ginelli. Ele já trabalhou na antiga organização do Miss Brasil e pretende usar essa expertise para elevar o nível das candidatas capixabas.

Já trabalhei no Miss Brasil quando era a coordenação anterior, mas não esperava o convite para comandar um municipal daqui Victor Ginelli, empresário e coordenador do Miss Serra

Nesta etapa, Victor conta que está organizando o corpo de jurados e está em negociação para viabilizar os eventos oficiais, inclusive o da cerimônia de coroação. "Quero fazer um evento digno de uma primeira edição. Estou muito confiante e com o peso da responsabilidade. Mas vamos preparar as meninas, farei algumas seleções e começaremos a explorar esse segmento na cidade", conclui.

SELETIVAS

Ao Gazeta Online, o coordenador adianta que algumas meninas já entraram em contato com ele para se inscreverem no concurso. Ele acredita que o volume de inscrição será grande, já que a Serra é o maior município do Estado. Por isso, planeja realizar ao menos três etapas de seleção para não prejudicar nenhuma candidata.

"Terei que fazer algumas seleções das próprias seleções até o concurso oficial. Muita mulher quer participar e acho que estão enxergando a importância do evento", relata ele, que também frisa que até outubro ele precisa entregar a representante da Serra à coordenação do Miss Espírito Santo, hoje liderada por Nabila Furtado, primeira-dama de Cariacica.

Ela avalia que as seletivas municipais engrandecem a fama do concurso e só fazem bem à performance das candidatas. "É questão de credibilidade. E ajuda muito a expandir o projeto que a gente desenvolve com tanto carinho. Além disso (as seleções municipais) ajudam no estadual e só engrandece o concurso", afirma Nabila.

SERVIÇO

Inscrições para o Miss Serra 2020

Local: Ginelli Beauty (Rua Érico Veríssimo, 183, Parque Residencial Laranjeiras, Serra)

Período: de 15 de abril de 2019 até 15 de maio de 2019, em horário comercial