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Vitória Rock Festival

Abertas as inscrições de bandas para festival de rock em Vitória

Os participantes vão concorrer a duas motos Harley-Davidson Iron 883
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 16:50

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 16:50

Final do 1º Festival de Rock Vitória Harley-Davidson Crédito: Divulgação/RF Assessoria
Passada e primeira edição, entre abril e dezembro serão realizadas as quatro etapas do 2º Vitória Rock Festival. Até o próximo dia 3 de março, as bandas interessadas podem se inscrever com uma ficha online disponível nas redes sociais do festival. Neste ano, a novidade é que as bandas serão divididas em covers e autorais. 
Serão três etapas e a final, com dois dias de evento para cada fase, totalizando 8 dias de rock. Para participar, as bandas deverão ser capixabas (com maioria de residentes e com base de ensaios no Espírito Santo) e, claro, tocar rock'n'roll.
Os participantes vão concorrer a duas motos Harley-Davidson Iron 883 - sendo uma para cada categoria. A banda vencedora da primeira edição do festival foi a Muddy Brothers, de Vila Velha.
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Na categoria King of Cover, para as bandas covers, serão selecionadas 18 bandas, sendo que nove serão convidadas pela organização do evento e nove classificadas. Na categoria Original Band, onde as bandas têm músicas autorais, serão escolhidas 12 bandas, sendo 6 convidadas pela organização e 6 classificadas.
Muddy Brothers: banda vence edição do festival de 2017 Crédito: Divulgação/RF Assessoria
As bandas classificadas serão escolhidas por um corpo técnico de três jurados definidos pela organização e o resultado será no divulgado no dia 10 de março. A primeira etapa está marcada para os dias 20 e 21 de abril e o local da apresentação ainda será definido.
O FESTIVAL
O Vitória Rock Festival quer valorizar as melhores bandas de Rock do Espírito Santo, criando um espaço para que elas possam se apresentar, divulgar seu trabalho e revelar talentos, contribuindo para o aprimoramento e desenvolvimento da cultura musical capixaba.
SERVIÇO
Inscrições para o 2º Vitória Rock Festival
Até: 3 de março
Ficha de inscrição: clique aqui

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