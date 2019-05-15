'A Dona do Pedaço' estreia com trama à la Romeu & Julieta

17/05/2019 - A Dona do Pedaço: Maria Da Paz ( Juliana Paes ) encontra nova vida em São Paulo Crédito: Globo/João Miguel Júnior

No Espírito Santo shakespeariano proposto por Walcyr Carrasco para "A Dona do Pedaço" - nova trama das nove que estreia nesta segunda (20), após o "Jornal Nacional", na TV Gazeta -, a ternura também tem vez. Em meio à guerra entre os Ramirez e os Matheus, clãs de justiceiros que disputam a hegemonia dos "negócios" na fictícia Rio Vermelho, nasce o amor de Maria da Paz (Juliana Paes), a "flor" dos Ramirez, e Amadeu (Marcos Palmeira), advogado formado em Vitória e membro da violenta família rival.

Após ter o seu casamento com o rapaz interrompido por uma tragédia, Maria precisa fugir da cidade capixaba para São Paulo com a ajuda da mãe, Evelina (Nívea Maria). Grávida e sem emprego, ela se reergue "resgatando" memórias de infância, tempo em que desenvolveu o hábito de cozinhar ao lado de sua avó Dulce (Fernanda Montenegro), com quem aprende a fazer bolos.

Anos depois, Maria se torna dona de uma cadeia de confeitarias e precisa lidar com a filha Josiane (Agatha Moreira) que se une a Régis (Reynaldo Gianecchini) para dar um golpe na própria mãe.

A mocinha, entre um sofrimento e outro - que remete aos melodramas dos folhetins mexicanos -, também encontra apoio no padrinho Aírton (Emmilio Moreira), um homem decente, médico conceituado de Rio Vermelho, que dá suporte a Maria para que ela viva o seu amor proibido, além de ser o maior incentivador de sua partida para a capital paulistana.

Veja mais cenas de "A Dona do Pedaço" no vídeo abaixo e conheça mais os personagens no fim da matéria:

No intervalo das gravações, Emmilio Moreira (48) atendeu ao Gazeta Online para um bate-papo. Durante a entrevista, ele falou sobre a importância de Aírton para a formação de Maria da Paz e contou sobre o carinho que sente pelo Espírito Santo. Adepto da alimentação saudável, revelou como mantém a boa forma: penso sempre no corpo que quero ter na velhice, daqui a 20 ou 30 anos. Esse corpo precisa ser construindo hoje, acredita.

APOIO DOS RIVAIS

"Dr. Airton é casado com Josiane (Ana Barroso). Ele é o médico da cidade de Rio Vermelho e tem o respeito das duas famílias rivais, os Ramirez e os Matheus. Esse trânsito que ele conquistou, de ambas as partes, será importante para uma situação que irá se apresentar logo nos primeiros capítulos. Não posso adiantar para não estragar a surpresa... (risos)"

MARIA DA PAZ

"Airton é o padrinho de Maria da Paz (Juliana Paes). E como bom padrinho de cidade do interior do Brasil, tem uma ligação afetiva e paternal com ela. Arrisca sua vida para salvá-la. Ele está presente em momentos importantes dessa primeira fase da novela: a festa de aniversário, o casamento de Maria e a sua fuga para São Paulo. E é ele quem salva ou tenta salvar as filhas da família Ramirez, Maria da Paz e Zenaide (Maeve Jinkings). A mocinha tem verdadeira adoração pelos padrinhos, a ponto de prometer que se tiver um filho levará o nome de um deles".

Emmilio Moreira e Juliana Paes durante a gravação da novela "A Dona do Pedaço" Crédito: Camila Novo Assessoria/Divulgação

CARÁTER

"Ele é um homem do interior, sério, mas também afetivo. Foi muito bom resgatar essa posição do padrinho, quase como um segundo pai. Aquele que acompanha e é também responsável pela criação. Lembro que na minha infância, no interior de São Paulo, pedíamos a benção aos nossos padrinhos".

GRAVAÇÕES

"Por uma decisão técnica da direção da novela, filmamos nos pampas gaúchos. Precisamos de um céu e de uma relação com o horizonte, que fomos achar no sul do País, quase na divisa com o Uruguai. Infelizmente, não filmamos no Espírito Santo".

LIGAÇÃO COM O ESTADO

"Já trabalhei algumas vezes em Vitória. E lembro com carinho os sabores da comida capixaba e o quanto gostei da cidade. Desejo que venham novas oportunidades de filmar neste Estado tão bonito".

PESQUISA

"Não focamos em fazer sotaque ou qualquer maneirismo regional. Nossa opção foi trazer no corpo toda a exaustão que essas pessoas vivem numa região árida, seca e sem perspectiva de paz. A maquiagem nos ajudou muito, bronzeando a nossa pele, para trazer esse tom moreno de quem tem 'um Sol pra cada um'".

RELAÇÃO COM O CORPO

"O corpo é a ferramenta de trabalho do ator. Ele precisa responder com agilidade e energia. Acho fundamental fazer exercícios físicos: corridas, musculação, treinamento funcional e dança. Faço pelo meu trabalho, mas também por prazer. Tenho um personal que me acompanha e monta meus treinos. Penso sempre no corpo que quero ter na velhice, daqui a 20 ou 30 anos. Esse corpo precisa ser construindo hoje".

BOA ALIMENTAÇÃO

"Somos feitos do que nos alimentamos: física e espiritualmente. Escolho meus alimentos buscando os mais saudáveis, de preferência os orgânicos. A atenção agora precisa ser redobrada, com a aprovação, pelo Governo Federal, dessa quantidade enorme de venenos proibidos no mundo todo".

AGROTÓXICOS

"Esse é um assunto que realmente me preocupa! Por exemplo, quando vou comprar produtos industrializados, utilizo um app no celular que lê o código dos produtos e me dá informações de quanto aquele produto é saudável, a quantidade de sódio, gordura trans, etc. Levo horas no supermercado (risos)".

VIVER BEM