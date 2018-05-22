7ª Bienal Rubem Braga atendeu as expectativas dos realizadores

50 mil pessoas passaram pela 7ª Bienal Rubem Braga, segundo a Prefeitura de Cachoeiro Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

A 7ª Bienal Rubem Braga, realizada na última semana, na Praça de Fátima, Centro de Cachoeiro, recebeu, pelo menos, 50 mil visitantes, somados todos os dias do evento literário - que aconteceu de 15 a 20 de maio. O número atendeu as expectativas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), responsável pela realização.

Dentre os visitantes estiveram cerca de 17 mil estudantes de Cachoeiro e de outros municípios da região Sul do Espírito Santo, como Atílio Vivácqua, Presidente Kennedy, Itapemirim, Piúma, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Guaçuí, Muqui, Castelo e Mimoso do Sul.

Nos seis dias de evento, o público pôde conferir mais de 60 atrações culturais, incluindo mesas de debate, exposições, lançamentos de livros, apresentações teatrais e performáticas, oficinas, encontros literários, shows, feira do livro e feira de artesanato - tudo isso dividido em 12 espaços diferentes. Cerca de cem artistas e produtores culturais participaram das atividades, sendo 34 oriundos de outros estados brasileiros.

"Defino essa Bienal Rubem Braga como a bienal da família. A programação foi muito diversificada, e cada pessoa de cada faixa etária pôde aproveitar a atividade que mais chamasse a atenção. Pais levavam seus filhos para alguma apresentação infantil, mas não ficavam só acompanhando as crianças, pois havia atrativos para todas as idades", explica Lucimar Costa, subsecretário de Cultura e Turismo e curador do evento.

Vista aérea da 7ª Bienal Rubem Braga Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

"A Bienal Rubem Braga celebra as artes em todos os seus formatos, o que a torna ainda mais atrativa. A construção da programação foi realizada de forma participativa e transparente, com eventos pré-bienal, editais públicos de chamamento de artistas e parcerias importantes com outras instituições. Tudo isso foi preponderante para o sucesso do evento, que terá impacto continuado nas ações culturais do município como um todo", complementa a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

O prefeito Victor Coelho também comemora os resultados do evento. "Já estamos com saudade da Bienal! Foi um sucesso, saldo muito positivo. Reunimos, além de literatura, tudo que há de melhor no mundo das artes, como música, teatro, dança, artesanato e muitos sonhos. Foi um verdadeiro encontro de amigos, com crianças, adolescentes, adultos e idosos, vivendo momentos juntos e compartilhando o que temos de melhor: nossas emoções", destaca.

Encerrada com um show de O Teatro Mágico, com plateia lotada, a sétima edição da Bienal Rubem Braga também teve a aprovação do público: "A bienal é importante para todas as famílias e para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Sabendo dessa importância, a gente prestigiou o evento", comentou a visitante Aldeneide Entringer.