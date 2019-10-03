41ª Festa da Polenta espera levar 70 mil pessoas a Venda Nova

Tradicional tombo da polenta, na Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Afepol
Outubro chega com uma boa desculpa de ir para a região Serrana comer bem. Afinal, a Festa da Polenta chega com muita comida feita pelas nonas e música para animar os turistas que devem lotar a cidade de Venda Nova do Imigrante mais uma vez.
Tendo começado em 1978 com um público de 150 pessoas e a vontade de reunir pessoas para celebrar a cultura italiana, o evento cresceu e evoluiu. Nos 40 anos de festa, completados ano passado, 60 mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o famoso Polentão, para comer muita polenta e curtir os shows nacionais.
Neste ano, a organização espera muito mais gente. "Esperamos mais de 70 mil visitantes para provar as nossas polentas, que neste ano tem novidade", adianta o diretor cultural a Associação Festa da Polenta (Afepol), Demian Caliman.
A novidade a que ele se refere é a diversidade de molhos para acompanhar as mais de 20 toneladas de polenta que serão feitas nos dias 4, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 de outubro. É a primeira vez que os visitantes poderão escolher além do tradicional molho bolonhesa, explica Demian. Entre as opções, estão os molhos funghi e de bacalhau.
Mas nem só de comida vive o homem, pelo menos nos dias de Festa da Polenta. Para queimar as calorias, muitos shows estão previstos na programação, com destaque para as apresentações de Ira!, Henrique e Juliano, Gustavo Mioto.
A dupla sertaneja Henrique e Juliano Crédito: Facebook/Henrique e Juliano
Vale lembrar que os valores de entrada na festa variam de acordo com o dia e atração. Nos dias 4 e 10, ninguém paga para entrar. Já nos dias 6 e 13, os visitantes pagam R$ 10 em qualquer horário. Este mesmo valor é cobrado nos dias 5, 11 e 12 no horário da manhã. Para os shows à noite, a organização cobra R$ 20 (dia 11), R$ 60 (dia 12) e R$ 80 (dia 5).
Além da diversão, a festa traz retorno para a economia de Venda Nova do Imigrante. Sem dar detalhes de quanto cada turista gasta em média no evento, Demian Caliman lembrou a importância da festa para a cidade.
"É o evento cultural mais importante da cidade, que traz turistas, movimenta a economia e celebra a cultura italiana para todos que nos visitam"
Demian Caliman
Diretor da Afepol
Já ficou animado? Então, se liga na programação dos dias de festa.
41ª FESTA DA POLENTA
Quando: dias 4, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 de outubro
Onde: No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão)