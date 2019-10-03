Sete dias de festa

41ª Festa da Polenta espera levar 70 mil pessoas a Venda Nova

Em 2019, evento traz shows de Ira!, Henrique & Juliano, Gustavo Mioto e outras novidades

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 18:34 - Atualizado há 6 anos

Tradicional tombo da polenta, na Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Afepol

Outubro chega com uma boa desculpa de ir para a região Serrana comer bem. Afinal, a Festa da Polenta chega com muita comida feita pelas nonas e música para animar os turistas que devem lotar a cidade de Venda Nova do Imigrante mais uma vez.

Tendo começado em 1978 com um público de 150 pessoas e a vontade de reunir pessoas para celebrar a cultura italiana, o evento cresceu e evoluiu. Nos 40 anos de festa, completados ano passado, 60 mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o famoso Polentão, para comer muita polenta e curtir os shows nacionais.

Neste ano, a organização espera muito mais gente. "Esperamos mais de 70 mil visitantes para provar as nossas polentas, que neste ano tem novidade", adianta o diretor cultural a Associação Festa da Polenta (Afepol), Demian Caliman.

A novidade a que ele se refere é a diversidade de molhos para acompanhar as mais de 20 toneladas de polenta que serão feitas nos dias 4, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 de outubro. É a primeira vez que os visitantes poderão escolher além do tradicional molho bolonhesa, explica Demian. Entre as opções, estão os molhos funghi e de bacalhau.

Mas nem só de comida vive o homem, pelo menos nos dias de Festa da Polenta. Para queimar as calorias, muitos shows estão previstos na programação, com destaque para as apresentações de Ira!, Henrique e Juliano, Gustavo Mioto.

A dupla sertaneja Henrique e Juliano Crédito: Facebook/Henrique e Juliano

Vale lembrar que os valores de entrada na festa variam de acordo com o dia e atração. Nos dias 4 e 10, ninguém paga para entrar. Já nos dias 6 e 13, os visitantes pagam R$ 10 em qualquer horário. Este mesmo valor é cobrado nos dias 5, 11 e 12 no horário da manhã. Para os shows à noite, a organização cobra R$ 20 (dia 11), R$ 60 (dia 12) e R$ 80 (dia 5).

Além da diversão, a festa traz retorno para a economia de Venda Nova do Imigrante. Sem dar detalhes de quanto cada turista gasta em média no evento, Demian Caliman lembrou a importância da festa para a cidade.

"É o evento cultural mais importante da cidade, que traz turistas, movimenta a economia e celebra a cultura italiana para todos que nos visitam" Demian Caliman Diretor da Afepol

Já ficou animado? Então, se liga na programação dos dias de festa.

41ª FESTA DA POLENTA

Quando: dias 4, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 de outubro

dias 4, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 de outubro Onde: No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão)

No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão) INGRESSOS: à venda no site www.superticket.com.br

à venda no site Dia 4: gratuito



Dia 5: R$ 10 (10h às 17h) e R$ 80 (3º lote/depois das 17h)



Dia 6: R$ 10 (10h às 17h)



Dia 10: gratuito



Dia 11: R$ 20 (1º lote)



Dia 12: R$ 10 (10h às 17h) e R$ 60 (2º lote/depois das 17h)



Dia 13: R$ 10 (10h às 17h)



SEXTA - 04/10/2019

21h – Abertura da 41º Festa da Polenta

– Abertura da 41º Festa da Polenta 21h30 – Eleição da 29º Rainha da Polenta



– Eleição da 29º Rainha da Polenta 23h30 – Show com Banda Aerosom



SABADO - 05/10/2019

10h – desfile Típico Cultural

– desfile Típico Cultural 11h – Almoço Tipico



– Almoço Tipico 11h – Show com Toni Boni



– Show com Toni Boni 13h – Apresentação de dança Sempre Avanti



– Apresentação de dança Sempre Avanti 13h30 – Apresentação do Gruppo Folkloristico Piccolo Pavone



– Apresentação do Gruppo Folkloristico Piccolo Pavone 13h50 – Apresentação do Gruppo Di Ballo Bambini Di Tutti Colori



– Apresentação do Gruppo Di Ballo Bambini Di Tutti Colori 14h10 – Show com Familia dal Ponte



– Show com Familia dal Ponte 14h30 – Tombo da Polenta



– Tombo da Polenta 16h – Apresentação do Grupo Folcloristico Pietra Azurra



– Apresentação do Grupo Folcloristico Pietra Azurra 16h20 – Apresentação do Grupo Bailado Italiano de Varre-Sai



– Apresentação do Grupo Bailado Italiano de Varre-Sai 17h – Pausa Técnica



– Pausa Técnica 20h – Show com Banda Rock Road



– Show com Banda Rock Road 22h – Show com Ragazzi dei Monti



– Show com Ragazzi dei Monti 0h – Show com Henrique e Juliano



– Show com 02:00 – Show com Evidance



DOMINGO 06/10/2019

9h – Missa Igreja Matriz

– Missa Igreja Matriz 10h30 – Show com Leandro Bellumat



– Show com Leandro Bellumat 11h – Almoço Tipico



– Almoço Tipico 12h30 – Apresentação de dança com Grupo dei Bambini



– Apresentação de dança com Grupo dei Bambini 13h10 – Apresentação do Coral Sol da Manhã



– Apresentação do Coral Sol da Manhã 13h50 – Apresentação do Grupo de dança Granello Giallo



– Apresentação do Grupo de dança Granello Giallo 14h40 – Show com Ragazzi dei Monti



– Show com Ragazzi dei Monti 15h – Tombo da Polenta



– Tombo da Polenta 17h – Apresentação do Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa



– Apresentação do Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa 17h20 – Apresentação do Grupo Di Ballo Nova Trento



– Apresentação do Grupo Di Ballo Nova Trento 17h40 – Apresentação do Gruppo Folkloristico Luce dei Monti



– Apresentação do Gruppo Folkloristico Luce dei Monti 18h – Apresentação do Grupo Fiori Di Pendanga



– Apresentação do Grupo Fiori Di Pendanga 18h20 – Show com Familia dal Ponte



QUINTA - 10/10/2019

19h – Show com Toni Boni

– Show com Toni Boni 20h30 – Show com Ragazzi dei Monti

– Show com Ragazzi dei Monti 20h30 - Tombo da Polenta



SEXTA - 11/10/2019

21h – Show com Brasitalia

Show com Brasitalia 23h – Show com Ira!



Show com 0h30 – Show com Zoom Boxx



SABADO - 12/10/2019

10h – desfile Tradicional das Familia de Venda Nova do Imigrante

– desfile Tradicional das Familia de Venda Nova do Imigrante 11h – Almoço Tipico



– Almoço Tipico 11h – Show com Gioco Di Mora



– Show com Gioco Di Mora 13h – Apresentação de dança Sempre Avanti



– Apresentação de dança Sempre Avanti 13h40 – Show com Toni Boni



– Show com Toni Boni 14h30 – Tombo da Polenta



– Tombo da Polenta 17h – Pausa Técnica



– Pausa Técnica 20h – Show com Banda Groove



– Show com Banda Groove 21h30 – Show com Ragazzi dei Monti



– Show com Ragazzi dei Monti 23h15 – Show com Alvaro Nobre



– Show com Alvaro Nobre 1h – Show com Gustavo Mioto



DOMINGO - 13/10/2019

9h – Missa Igreja Matriz

– Missa Igreja Matriz 10h30 – Show com Mirano Schuler



– Show com Mirano Schuler 11h – Almoço Tipico



– Almoço Tipico 12h30 – Apresentação de dança com Grupo dei Bambini



– Apresentação de dança com Grupo dei Bambini 13h10 – Apresentação do Coral Sol da Manhã



– Apresentação do Coral Sol da Manhã 13h50 – Apresentação do Grupo de dança Granello Giallo



– Apresentação do Grupo de dança Granello Giallo 14h40 – Show com Ragazzi dei Monti



– Show com Ragazzi dei Monti 15h – Tombo da Polenta



– Tombo da Polenta 17h30 – Show com Toni Boni



– Show com Toni Boni 19h30 – Show com Marcos e Willian



