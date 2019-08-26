4ª Virada Cultural de Linhares vai até domingo; veja a programação

Não é só Vitória que tem uma virada cultural no ES. Um movimento que une atrações musicais, culturais e de entretenimento também acontece em Linhares, de sexta (23) a domingo (25), na Rua da Conceição, localizada no Centro da cidade, no Norte do Espírito Santo. Artistas de diversas vertentes devem se apresentar nesta 4º Virada Cultural de Linhares, nos cinco palcos montados na Praça 22 de Agosto.
A programação vai apresentar um misto de atrações que promete agradar a todos os gostos. Rap, samba, rock, MPB, congo, quadrilhas, tudo para garantir a diversidade musical.
Além da música, a Virada Cultural contará com peças teatrais, dança, intervenção urbana e exposições nos palcos Serlihges, Concha, Folclore, Hip Hop e Nice Avanza. Nos locais das apresentações, também haverá momentos com palco livre para os artistas que não conseguiram se inscrever mostrarem seu talento.
O evento faz parte das comemorações dos 219 anos de fundação de Linhares. Na lista de shows, artistas como Cainã e a Vizinhança do Espelho, Dirty Boots Band, Laura Viana, Projeto X, No More Silence, Erica e Banda, Allan Bertol, Banda Agridoce, Larissa Sales, Banda Staff e Kelly Muniz se destacam. Confira a programação completa abaixo.
SEXTA-FEIRA (23)
PALCO CONCHA ACÚSTICA
19h: ESCOLA UNERÊ ARTES CIRCENSE (DANÇA)
19h30: CAINÃ E A VIZINHAÇA DO ESPELHO (AUTORAL)
20h: CIA FERNANDA SILVA (DANÇA)
20h10: DIRTY BOOTS BAND (ROCK / BLUES)
20h40: SWING MANIA (DANÇA)
20h50: MATINÊ ROCK (ALTERNATIVO)
21h20: CIA FERNANDA SILVA (DANÇA)
21h30: RÁDIO ROCK (ROCK NACIONAL)
22h: SWING MANIA (DANÇA)
22h10: LAURA VIANA - NEW SHOW (VARIADO)
PALCO NICE AVANZA
Exposições: Luiz Natal (Óleo sobre tela); Franco Martins (Óleo sobre tela); Alex Pietro dos Santos Brito (Artes plásticas); Ney Ragazzo (Fotografia); José Alberto Gonçalves (Fotografia)
SÁBADO (24)
PALCO SERLIHGES
18h: LUCIANO MAXIMO (SAMBA)
18h40: CIPÓ CRAVO (VARIADO)
19h20: GUILHERME LEÔNCIO (SERTANEJO)
19h40: EDNA (GOSPEL)
20h: ANDREW NASCIMENTO (MPB)
20h30: OZIEL RIBEIRO (SERTANEJO)
21h: DJ RILDO (ELETRÔNICA)
PALCO CONCHA ACÚSTICA
16h: FLAKS DANCE (DANÇA)
16h20: SWING MANIA (DANÇA)
16h30: JOSÉ CARLOS E BANDA (GOSPEL)
17h: ERICA E BANDA (GOSPEL)
17h30: CIA FERNANDA SILVA (DANÇA)
17h50: PLAXTICO (POP/ROCK)
18h20: PURPLE SON (ROCK ALTERNATIVO)
18h50: MARISANGELA BISPO (DANÇA)
19h: MARCOS PIMENTEL (AUTORAL E INFLUENCIA)
19h30: THEUS RAMOS (DANÇA)
19h40: THE CLUB (HARDCORE)
20h10: ASKABAN (INDIE / POP)
20h40: NO MORE SILENCE (HARDCORE)
21h10: PROJETO X (SWINGUEIRA)
PALCO FOLCLORE
16h: CONGO LINHARES V (PALCO LIVRE)
17h: BANDA DE TAMBORES OS GLADIADORES
17h30: FLAKS DANCE (DANÇA)
18h30: UNIDOS PELO FORRÓ (AULÃO DE FORRÓ)
18h30: TRIO ARROCHA O NÓ - LECO DO ACORDEON E CONVIDADOS
PALCO HIP HOP
16h: OFICINA DE GRAFIT COM SAGAZ E BATE PAPO CULTURAL
17h: PALCO LIVRE
18h: COLETIVO HIP-HOP
PALCO NICE AVANZA
19h: TIO FLAVIO E CIA TEATRO INFANTIL
DOMINGO (25)
PALCO SERLIHGES
18h: GUILHERME LEÔNCIO (SERTANEJO)
18h20: EDNA (GOSPEL)
18h40: ANDREW NASCIMENTO (MPB)
19h10: OZIEL RIBEIRO (SERTANEJO)
19h40: COMPUSSOUL (HIP-HOP)
20h: SINGLE BACK (POP / ROCK)
20h30: DJ RILDO (ELETRÔNICA)
PALCO CONCHA ACÚSTICA
16h: CLAUDINHO DO CAVACO/ MARCOS ROBERTO (PAGODE / AXÉ)
16h40: FLAKS DANCE (DANÇA)
17h: TIRO BAMBA (SWINGUEIRA)
17h30: SWING MANIA (DANÇA)
17h50: ALLAN BERTOL (SERTANEJO)
18h20: FLAKS DANCE (DANÇA)
18h40: BANDA AGRIDOCE (POP)
19h10: SWING MANIA (DANÇA)
19h30: UBALDO TAMANDARÉ (GOSPEL)
20h: LARISSA SALES (SERTANEJO)
20h30: BANDA STAFF (VARIADO)
21h: LADY LAUREN (HARD ROCK)
21h30: KELLY MUNIZ (AXÉ / SERTANEJO)
PALCO FOLCLORE
16h: FOLIA DE REIS LINHARES V (PALCO LIVRE)
16h: CONGO MIRIM DE REGÊNCIA
17h: BANDA DE TAMBORES OS GLADIADORES
18h: CAPOEIRA (PALCO LIVRE)
PALCO HIP HOP
17h: PALCO LIVRE
18h: COLETIVO HIP-HOP
PALCO NICE AVANZA
19h: TIO FLAVIO E CIA (TEATRO INFANTIL)
20h: DOUGLAS ZENI (TEATRO INFANTIL)
