32 shows gratuitos vão agitar o verão 2019 de Vitória

Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira

Além de Sol e paisagens de tirar o fôlego, Vitória terá 32 shows de graça na estação mais quente do ano. O verão na Capital, com o projeto "Mar da Música", contará com apresentações em pontos turísticos que deixarão as noites ainda mais belas e animadas.

Os pontos escolhidos para sediarem as apresentações são a Praia de Camburi (nas unidades do Serviço de Orientação ao Exercício de Jardim Camburi e de Jardim da Penha), a Praça Getúlio Vargas (Centro), a Curva da Jurema, a Ilha das Caieiras, a Prainha de Santo Antônio e a Ilha do Boi.

A programação completa, segundo a Prefeitura de Vitória (PMV) será divulgada na primeira semana de janeiro. As apresentações vão acontecer em três fins de semana do mesmo mês, sempre de sexta a domingo, das 18h às 22h. As datas de shows são de 11 a 13, de 18 a 20 e de 25 e 27 de janeiro.

O Mar da Música é um projeto cultural que oportuniza aos agentes culturais ligados a essa arte específica, a música, um espaço criativo e expositivo de sua arte. O capixaba terá a chance de se familiarizar com aquilo que de melhor é produzido na cena musical local. São pequenos shows, com voz e instrumentos, que mostrarão a todos a vocação musical capixaba Francisco Grijó, secretário de Cultura de Vitória

AGENDA

11  Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) de Jardim Camburi, com quatro shows

12  SOE de Jardim da Penha, com quatro shows

13  Curva da Jurema, com três shows

18  Prainha de Santo Antônio, com quatro shows

19  SOE de Jardim da Penha, com quatro shows

20  Praça da Ilha das Caieiras, com três shows

25  Praça Getúlio Vargas, no Centro, com três shows

26  SOE de Jardim da Penha, com quatro shows

27  Ilha do Boi (local a definir), com três shows

SERVIÇO

Mar da Música: 32 shows gratuitos em Vitória

Locais: praia de Camburi (nas unidades do Serviço de Orientação ao Exercício de Jardim Camburi e de Jardim da Penha), na praça Getúlio Vargas (Centro), na Curva da Jurema, na Ilha das Caieiras, na Prainha de Santo Antônio e na Ilha do Boi

Datas: entre os dias 11 e 13, de 18 a 20 e entre 25 e 27, das 18h às 22h