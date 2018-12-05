32 shows gratuitos vão agitar o verão 2019 de Vitória

Além de Sol e paisagens de tirar o fôlego, Vitória terá 32 shows de graça na estação mais quente do ano. O verão na Capital, com o projeto "Mar da Música", contará com apresentações em pontos turísticos que deixarão as noites ainda mais belas e animadas.
Os pontos escolhidos para sediarem as apresentações são a Praia de Camburi (nas unidades do Serviço de Orientação ao Exercício de Jardim Camburi e de Jardim da Penha), a Praça Getúlio Vargas (Centro), a Curva da Jurema, a Ilha das Caieiras, a Prainha de Santo Antônio e a Ilha do Boi.
A programação completa, segundo a Prefeitura de Vitória (PMV) será divulgada na primeira semana de janeiro. As apresentações vão acontecer em três fins de semana do mesmo mês, sempre de sexta a domingo, das 18h às 22h. As datas de shows são de 11 a 13, de 18 a 20 e de 25 e 27 de janeiro.
O Mar da Música é um projeto cultural que oportuniza aos agentes culturais ligados a essa arte específica, a música, um espaço criativo e expositivo de sua arte. O capixaba terá a chance de se familiarizar com aquilo que de melhor é produzido na cena musical local. São pequenos shows, com voz e instrumentos, que mostrarão a todos a vocação musical capixaba
AGENDA
11 Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) de Jardim Camburi, com quatro shows
12 SOE de Jardim da Penha, com quatro shows
13 Curva da Jurema, com três shows
18 Prainha de Santo Antônio, com quatro shows
19 SOE de Jardim da Penha, com quatro shows
20 Praça da Ilha das Caieiras, com três shows
25 Praça Getúlio Vargas, no Centro, com três shows
26 SOE de Jardim da Penha, com quatro shows
27 Ilha do Boi (local a definir), com três shows
SERVIÇO
Mar da Música: 32 shows gratuitos em Vitória
Locais: praia de Camburi (nas unidades do Serviço de Orientação ao Exercício de Jardim Camburi e de Jardim da Penha), na praça Getúlio Vargas (Centro), na Curva da Jurema, na Ilha das Caieiras, na Prainha de Santo Antônio e na Ilha do Boi
Datas: entre os dias 11 e 13, de 18 a 20 e entre 25 e 27, das 18h às 22h
Ingressos: entrada franca