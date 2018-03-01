Nostalgia

20 músicas que completam 20 anos em 2018

De quantas você se lembra? Todas marcaram época e ajudaram a embalar a chegada dos anos 2000

Publicado em 01 de Março de 2018 às 18:05

Redação de A Gazeta

1998 foi um ano que marcou a pré-virada para os anos 2000 e fez nascer hits que se mantêm nas paradas de sucesso até hoje. O Gazeta Online separou 20 músicas emblemáticas da época, que tocam em muitas playlists e até festas de hoje em dia. Confira lista e teste sua memória, com aquele cheirinho de nostalgia.
Atenção: algumas das músicas foram lançadas como singles após o álbum e vice-versa, por isso, algumas canções podem aparecer com ano que não seja o de 1998, mas, nesses casos, foi levado em conta o lançamento do single.
1. I Don't Want to Miss a Thing, Aerosmith
 
2. Baby, One More Time, Britney Spears
 
3. Believe, Cher
 
4. Boom, Boom, Boom, Boom, Vengaboys
 
5. Frozen, Madonna
 
6. Sweetest Thing, U2
 
7. Goo Goo Dolls, Iris
 
8. You're Still The One, Shania Twain
 
9. I Want You Back, N Sync
 
10. Crush, Jennifer Paige
 
11. When The Lights Go Out, Five
 
12. Ray of Light, Madonna
 
13. No Fundo do Coração, Sandy & Junior
 
14. Everybody, Backstreet Boys
 
15. Carro Velho, Banda Eva
 
16. Tchan no Havaí, É o Tchan
 
17. Jeito Sexy - Fat Family
 
18. La Copa de la Vida, Ricky Martin
19. Stop, Spice Girls
 
20. Inaraí, Katinguelê
 

