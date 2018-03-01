20 músicas que completam 20 anos em 2018

1998 foi um ano que marcou a pré-virada para os anos 2000 e fez nascer hits que se mantêm nas paradas de sucesso até hoje. O Gazeta Online separou 20 músicas emblemáticas da época, que tocam em muitas playlists e até festas de hoje em dia. Confira lista e teste sua memória, com aquele cheirinho de nostalgia.
Atenção: algumas das músicas foram lançadas como singles após o álbum e vice-versa, por isso, algumas canções podem aparecer com ano que não seja o de 1998, mas, nesses casos, foi levado em conta o lançamento do single.
1. I Don't Want to Miss a Thing, Aerosmith
2. Baby, One More Time, Britney Spears
3. Believe, Cher
4. Boom, Boom, Boom, Boom, Vengaboys
5. Frozen, Madonna
6. Sweetest Thing, U2
7. Goo Goo Dolls, Iris
8. You're Still The One, Shania Twain
9. I Want You Back, N Sync
10. Crush, Jennifer Paige
11. When The Lights Go Out, Five
12. Ray of Light, Madonna
13. No Fundo do Coração, Sandy & Junior
14. Everybody, Backstreet Boys
15. Carro Velho, Banda Eva
16. Tchan no Havaí, É o Tchan
17. Jeito Sexy - Fat Family
18. La Copa de la Vida, Ricky Martin
19. Stop, Spice Girls
20. Inaraí, Katinguelê