2ª Mostra Cinema de Bordas enaltece o audiovisual independente em Vitória

Com programação gratuita hoje, na Ufes, 2ª Mostra Cinema de Bordas destaca a força do cinema independente que existe de norte a sul do país

Publicado em 24 de julho de 2019 às 18:37 - Atualizado há 6 anos

Cena do curta "Tropa Zumbite 8 - Zumbis Voadores" (2018) Crédito: Divulgação/Klafke Filmes

Um Rio de Janeiro desolado (não muito diferente do real, infelizmente) comandado pelo militar Cão Vadio (seria um Capitão Nascimento ainda mais alucinado?) e que conta com a Tropa Zumbite para derrotar o mal!? Essa sinopse não é uma versão de horror - bem mais humorada e menos reacionária, diga-se de passagem - de "Tropa de Elite", mas sim a premissa de "Tropa Zumbite 8 - Zumbis Voadores". Nesta paródia escrachada, qualquer semelhança com a realidade (não) é mera coincidência.

A tosqueira em questão, inclusive, é uma das delícias em cartaz na "2ª Mostra Cinema de Bordas", um dos pré-eventos do "26º Festival de Cinema de Vitória", com sessões nesta quinta (25), no Cine Metrópolis (Ufes), a partir das 19 horas. O melhor é que a entrada é franca.

Na seleção do festival, cinco curtas-metragens de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraíba. Em comum, eles têm o baixo orçamento, histórias mirabolantes (que passeiam entre o gênero camp e o realismo fantástico) e produção caseira, normalmente familiar. Filmes que apostam na premissa defendida por Gláuber Rocha, no ápice do Cinema Novo: "para fazer cinema é preciso apenas ter uma câmera na mão e uma ideia na cabeça".

Curadora da mostra, a escritora e cineasta Bernadette Lyra é uma fã confessa desse gênero "trash-cult", afinal, é dela a criação do termo cinema de bordas.

"Durante a minha formação, sempre tive fascínio por esse tipo de produção, sempre alternativa, com pitadas regionalistas, feita por gente que ama fazer cinema e não teve formação acadêmica. Uma viagem à raiz da cultura brasileira", responde, com paixão, dizendo que o nome se popularizou quando jornalistas de "A Folha de S. Paulo", em seus textos, começaram a usar a terminação para se referir a filmes de baixo orçamento. "Adorei e vi como uma homenagem", pontua.

SELEÇÃO

Cena do curta O tesouro de Cavendish (2017) Crédito: Divulgação/Catolé Films

Ao todo, 48 filmes foram inscritos para a seleção do evento. Para fazer a difícil escolha dos cinco selecionados, Bernadette levou em consideração o regionalismo. "Queria mostrar as várias facetas do país. O gênero de bordas privilegia o cinema de autor, que usa da criatividade para expor suas ideias", adianta, citando alguns assuntos excêntricos mostrados nos títulos da mostra.

"Temos do bizarro resgate das aventuras do corsário inglês Thomas Cavendish no Nordeste, até os sinistros dilemas sangrentos de uma mãe que deseja apenas sair de casa para fazer compras, a Dona Oldina, do Rio Grande do Sul. Tudo feito com muito humor e crítica social, por pessoas que vivem em locais que têm pouco acesso à cultura", informa.

Bernadette Lyra crê que as novas tecnologias, especialmente as câmeras digitais, popularizaram o fazer cinema no Brasil, o que privilegiou o gênero de bordas.

"Dá para produzir com pouco dinheiro. Os títulos da mostra comprovam isso. Até porque, vivemos tempos sombrios, com cortes de verbas de incentivo e a censura de volta ao audiovisual. Por um tempo, vão querer nos calar e fazer com que deixemos de produzir um cinema criativo, de ideias livres”, critica, afirmando que, cada vez mais, os jovens cineastas precisam aprender a cuidar dos seus projetos de forma independente, pensando o todo o processo de uma produção, da confecção de roteiro à distribuição, de forma inovadora.

"Quando me perguntam como fazer filmes em um país em crise, sempre dou essa ideia: faça a sua parte, ascenda o seu lampião em meio à escuridão. O que não dá é ficar parado", aconselha.

OS FILMES DA MOSTRA

O Tesouro de Cavendish (2017) - João Pessoa (PB)

Direção: Vinicius Guedes e Bonerges Guedes

Sinopse: Um pirata rabugento consegue um mapa que supostamente pertenceu ao lendário corsário Thomas Cavendish e sai em busca do tesouro, sem saber que um oficial da marinha está em seu encalço para resolver assuntos do passado.

Na Hora da Morte (2017) - São Bernardo do Campo (SP)

Cena do curta "Na hora da morte" (2017) Crédito: divulgação/ MS Filmes

Direção e roteiro: Milton Santos Jr

Sinopse: Uma participante de um reality show vive momentos de terror durante sua participação dentro de uma casa.

Cinco Cálices (2017) - Guarulhos (SP)

Cena do filme "Cinco Cálices" (2017) Crédito: Divulgação/ Catarse Coletiva

Direção: Rubens Mello e Julio Wong

Sinopse: Ivan é um homem com uma doença terminal, que busca, através do ocultismo, uma forma de prolongar sua existência. As consequências de seus atos trarão para si uma maldição eterna.

Tropa Zumbite 8 - Zumbis Voadores (2018) - Rio de Janeiro (RJ)

Direção, Roteiro e edição: Michel Klafke

Sinopse: O último filme da “Tropa Zumbite!” O grupo está detido pelo governo e sendo pressionado pelos Direitos Humanos, que pedem a prisão do capitão Cão Vadio. Agora eles têm uma última missão: deter o Prefeito Feijão, que se apoderou do Necronomicon (livro dos mortos), e entregá-lo às autoridades.

Dona Oldina vai às compras (2018) - Carlos Barbosa (RS)

Cena do filme "Dona Oldina vai às compras" (2018) Crédito: Divulgação/Necrófilos Produções Artísticas

Direção e roteiro: Felipe M. Guerra

Sinopse: Dona Oldina precisa sair de casa para comprar ovos. Mas o mundo lá fora não é mais como costumava ser.

SERVIÇO

2ª Mostra Cinema de Bordas

Onde e o que é: Nesta quinta-feira (25), a partir das 19h, no Cine Metrópolis. Av. Fernando Ferrari, Campus de Goiabeiras, Vitória. Entrada franca.





