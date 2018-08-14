2ª Cappitella terá desfiles e distribuição de vinho em Nova Venécia

Nova Venécia realiza a 2ª Cappitella, com desfiles e festa para exaltar a cultura italiana Crédito: Divulgação/Cappitella

Nova Venécia está preparada para comemorar os 130 anos de sua colonização italiana. Com desfiles pela cidade e no Rio Cricaré, comidas típicas e grupos culturais, a 2ª Cappitella tem o propósito de resgatar a cultura italiana na cidade, entre os dias 24 e 26 de agosto.

A programação será realizada na Praça Adélio Lubiana e comidas típicas não vão faltar, como cappeletti, tagliatella, espaguete, polenta, linguiça, entre outros. Além disso, o ápice será o Carrettino Della Cappitella. No melhor estilo Carretella Del Vin, realizado em Santa Tereza, o Carrettino irá desfilar pelas ruas cidade, tendo carros enfeitados, moradores vestidos a caráter e distribuição de chope de vinho e vinho.

A abertura da 2ª Cappitella acontece na sexta-feira (24), com aula-show de culinária dos chefs Rafael Barbosa, Marly Siena e Danilo Amaral. Em seguida, acontece a serenata italiana, comandada pelo Coral Italiano Augusto Zaché, com direito ao polenta móvel, que irá distribuir polenta pelas ruas de Nova Venécia.

Moradores usam roupas típicas durante o desfile do Carrettino Della Cappitella Crédito: Divulgação/Cappitella

O evento segue no sábado (25), com o Carrettino Della Cappitella saindo, às 9h, da Rua Ernesto Ayres Farias e passando pelas ruas Colatina, Avenida Vitoria, Praça Jones Santos Neves, Ponte Cristiano Dias Lopes, Avenida São Mateus, até chegar na Praça Adelio Lubiana. Na local, serão realizadas apresentações dos grupos de Santa Teresa, Vila Pavão, Aracruz, além de moda de viola.

Uma missa em italiano e o Barquettino, passeio de barco pelo Rio Cricaré, vão fazer a diferença no domingo (26). Na data, também estão programadas apresentações culturais e show com os Tocadores de Concertina de Linhares. Confira a programação do evento abaixo.

SERVIÇO

2ª Cappitella

Quando: de 24 a 26 de agosto

Onde: na Praça Adélio Lubiana, em Nova Venécia. Desfiles serão pelas ruas da cidade

Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO:

DIA 24  Sexta Feira

18h  Abertura da Praça de Alimentação  Festival

19h30  Aula Show com Cirlei Benincá, Danilo Amaral, Rafael Barbosa e Marly Siena

20h30  Serenata Veneciana  concentração na Praça Pedro Cadurim (Padaria Gasparini)

21h30  Coral Da Canção Italiana Augusto Zaché

22h - Grupo de Ballo Bambini Di Tutti i Colori (Nova Venécia)

DIA 25  Sábado

9h  Carrettino Della Cappitella - Saída da Rua Ernesto Ayres Farias, passando pelas Rua Colatina, Avenida Vitoria, Praça Jones Santos Neves, Ponte Cristiano Dias Lopes e Avenida São Mateus. Chegada na Praça Adelio Lubiana.

12h  Gruppo di Ballo Nova Trento (Guarana Aracruz); Grupo de Ballo Circulo Trentino (Santa Teresa); Picollo Pavone (Vila Pavão) e Bambini Di Tutti i Colori (Nova Venécia)

15h  Moda de Viola com Jadir, Joel e Junior

20h  Grupo Cultural de Itaçu (Itaguaçu)

20h30  Show Banda Brasitalia (Santa Tereza)

DIA 26  Domingo

7h30  Missa Italiana celebrada com Pe. Domenico Salvador e Coral Augusto Zaché, na Matriz de São Marcos

10h  Barquettino - Passeio de barcos e botes no Rio Cricaré

11h30  Grupo Di Ballo Tutti Buona Gente (Centro de Convivência do Idoso); Grupo Cultural de Itaçu (Itaguaçu); e Bambini Di Tutti i Colori (Nova Venécia)