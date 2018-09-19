18ª Festa Agropecuária de Iconha terá concursos e muita música

Rodeio durante Festa Agropecuária de Iconha Crédito: PMI/Divulgação

Entre os dias 19 e 23 de setembro, Iconha vai sediar a 18ª Festa Agropecuária. O objetivo do evento é valorizar o produtor com concursos como de leite, copa de marcha, concurso de banana e até exposição de animais de argola. Neste ano, a programação acontece no Parque de Exposições da cidade.

O valor arrecadado com a venda de produtos no local terá parte revertida para algumas instituições carentes da região que, de acordo com o prefeito de Iconha, João Paganini, também estarão no evento vendendo comidas para arrecadarem fundos.

Nossa festa vai beneficiar todo mundo, o comércio, porque todo mundo com uma roupa nova, um calçado, vai ajudar as instituições e vai valorizar o produtor da roça. Vai ser bom pro todo mundo João Paganini, prefeito de Iconha

Entre os shows que vão agitar a festa começam na quinta-feira (20). Nomes como Patrick Longue, Banda Talenttos e Forró Mania estão entre as atrações. Vale lembrar que a entrada é franca. Confira a programação abaixo.

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA (19)

14h: Chegada dos animais nas baias e estábulo

QUINTA-FEIRA (20)

07h: Esgota dos animais do concurso leiteiro

19h: 1ª Ordenha - Concurso Leiteiro

SEXTA-FEIRA (21)

07h: 2ª Ordenha - Concurso Leiteiro

13h às 16h  Chegada dos cachos de banana para concurso e exposição

19h: 3ª Ordenha - Concurso Leiteiro

21h: Rodeio

22h30: Show com Patrick Longue

SÁBADO (22)

07h: 4ª Ordenha - Concurso Leiteiro

8h30: Palestra sobre Calagem e Adubação da Cultura da Banana

10h: Início do Concurso de Marcha

10h às 12h30: Julgamento, classificação e resultado do Concurso de Banana

19h: 5ª Ordenha - Concurso Leiteiro

21h: Rodeio

22h30: Show com a Banda Talenttos

DOMINGO (23)

07h: Final e Premiação do Concurso Leiteiro

10h: Celebração Eucarística (Missa) na intenção do todos os agricultores

12h: Almoço com apresentação de Ney da Viola e Ney de Souza

13h30: Forró com Eduardo Juriatto

15h: Apresentação da Orquestra de Violão do Cras

16h: Sorteio Beneficente (Organização Hospital Danilo Monteiro de Castro)

18h: Rodeio

19h30: Show de Encerramento com Forró Mania

SERVIÇO

18ª Festa Agropecuária de Iconha

Onde: Parque de Exposições de Iconha (Av. Dois, Jardim Jandira, Iconha)

Quando: de 19 a 23 de setembro