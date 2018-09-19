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Programação

18ª Festa Agropecuária de Iconha terá concursos e muita música

Evento acontece de 19 a 23 de setembro, no Parque de Exposições de Iconha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 13:30

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 13:30

Rodeio durante Festa Agropecuária de Iconha Crédito: PMI/Divulgação
Entre os dias 19 e 23 de setembro, Iconha vai sediar a 18ª Festa Agropecuária. O objetivo do evento é valorizar o produtor com concursos como de leite, copa de marcha, concurso de banana e até exposição de animais de argola. Neste ano, a programação acontece no Parque de Exposições da cidade.
O valor arrecadado com a venda de produtos no local terá parte revertida para algumas instituições carentes da região que, de acordo com o prefeito de Iconha, João Paganini, também estarão no evento  vendendo comidas para arrecadarem fundos.
Nossa festa vai beneficiar todo mundo, o comércio, porque todo mundo com uma roupa nova, um calçado, vai ajudar as instituições e vai valorizar o produtor da roça. Vai ser bom pro todo mundo
João Paganini, prefeito de Iconha
Entre os shows que vão agitar a festa começam na quinta-feira (20). Nomes como Patrick Longue, Banda Talenttos e Forró Mania estão entre as atrações. Vale lembrar que a entrada é franca. Confira a programação abaixo.
PROGRAMAÇÃO
QUARTA-FEIRA (19)
14h: Chegada dos animais nas baias e estábulo
QUINTA-FEIRA (20)
07h: Esgota dos animais do concurso leiteiro
19h: 1ª Ordenha - Concurso Leiteiro
SEXTA-FEIRA (21)
07h: 2ª Ordenha - Concurso Leiteiro
13h às 16h  Chegada dos cachos de banana para concurso e exposição
19h: 3ª Ordenha - Concurso Leiteiro
21h: Rodeio
22h30: Show com Patrick Longue
SÁBADO (22)
07h: 4ª Ordenha - Concurso Leiteiro
8h30: Palestra sobre Calagem e Adubação da Cultura da Banana
10h: Início do Concurso de Marcha
10h às 12h30: Julgamento, classificação e resultado do Concurso de Banana
19h: 5ª Ordenha - Concurso Leiteiro
21h: Rodeio
22h30: Show com a Banda Talenttos
DOMINGO (23)
07h: Final e Premiação do Concurso Leiteiro
10h: Celebração Eucarística (Missa) na intenção do todos os agricultores
12h: Almoço com apresentação de Ney da Viola e Ney de Souza
13h30: Forró com Eduardo Juriatto
15h: Apresentação da Orquestra de Violão do Cras
16h: Sorteio Beneficente (Organização Hospital Danilo Monteiro de Castro)
18h: Rodeio
19h30: Show de Encerramento com Forró Mania
SERVIÇO
18ª Festa Agropecuária de Iconha
Onde: Parque de Exposições de Iconha (Av. Dois, Jardim Jandira, Iconha)
Quando: de 19 a 23 de setembro
Entrada franca

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