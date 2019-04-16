17,4 milhões assistiram à estreia da final de 'Game of Thrones'

Game of Thrones: o encontro de Jon Snow e Drogon Crédito: HBO

Cerca de 17,4 milhões de norte-americanos assistiram ao primeiro episódio da temporada final de Game of Thrones, um recorde de audiência para a série de fantasia medieval, informou o canal HBO nesta segunda-feira, 15.

A HBO disse que a soma da audiência do canal de TV e dos espectadores nos aplicativos HBO GO e HBO NOW superou o recorde anterior da série, de 16,9 milhões de espectadores, atingida no último episódio da sétima temporada, há dois anos.

Nas redes sociais, o episódio de domingo foi também o mais comentado no Twitter, com mais de cinco milhões de tuites e 11 milhões de menções ao longo do fim de semana, disse a HBO em comunicado. Todos os dez principais tópicos do Twitter na noite de domingo (14) foram sobre o episódio.

A série, ambientada no disputado reino ficcional de Westeros, começou em 2007 e se tornou o maior sucesso da HBO. A sétima temporada obteve uma média de 32,8 milhões de espectadores por episódio nos Estados Unidos e a HBO disse esperar que na temporada oito isso "cresça consideravelmente".