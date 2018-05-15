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ARTES

14 museus do ES participam da 16ª Semana de Museus. Veja programação

São espaços localizados em Alegre, Linhares, Cachoeiro, Vila Velha e Vitóri

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 20:00
O Museu Solar Monjardim, localizado em Jucutuquara, é o único museu federal de Vitória Crédito: Divulgação/Museu Solar Monjardim
A 16ª Semana de Museus já começou e, até o próximo domingo (20), o público terá acesso a mais de 3 mil atrações, promovidas por museus de todo o Brasil, como visitas mediadas, palestras, oficinas e exibição de filmes. No Espírito Santo, 14 museus situados em Alegre, Linhares, Cachoeiro, Vila Velha e Vitória participam.
Para se ter uma ideia, no Solar Monjardim, na Capital, único museu federal do Espírito Santo, a programação para esta edição da Semana está farta e variada, incluindo desde visitas mediadas especiais até apresentações de dança, além de roda de capoeira, abertura de uma nova exposição temporária e uma apresentação de Coral. Todas as atividades são abertas ao público em geral e gratuitas. Confira as programações de todos os museus capixabas participantes do evento.
ALEGRE
MUSEU DE HISTORIA NATURAL DO SUL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Endereço: Av. Governador Lindemberg, 316, Departamento de Ciências Florestais (NEDTEC), Centro
Telefone: (28) 3558-2531
De 15 a 19 de maio - 9h às 17h
VISITA MEDIADA - O MUSES oferecerá ao público visitação mediada por monitores à exposição permanente sobre história natural, contemplando as coleções de geologia, paleontologia, zoologia, botânica e parasitologia.
EXPOSIÇÃO - O MUSES Sensorial apresentará parte dos acervos de botânica e geologia para que o visitante possa "ver com as mãos, nariz e ouvidos", diversificando as vivências no museu de forma divertida e inclusiva.
OFICINA - O MUSES oferecerá oficinas temáticas relacionadas ao tema da 16ª Semana Nacional de Museus "Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos".
CACHOEIRO
CASA DE CULTURA ROBERTO CARLOS
Endereço: Rua João de Deus Madureira, 13, bairro Recanto
Telefone: (28) 3155-5257
De 14 a 20 de maio - 9h às 18h
EXPOSIÇÃO - A Casa do Roberto Carlos em seu acervo original, e exposição sobre "Museus Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos".
CASA DOS BRAGAS
Endereço: Rua 25 de março, 162, Centro
Telefone: (28) 3155-5258
De 14 a 20 de maio - 9h às 18h
EXPOSIÇÃO - Acervo original e exposição sobre o tema "Museus Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos".
MUSEU FERROVIÁRIO DOMINGOS LAGE
Endereço: Rua Coronel Francisco Braga, s/n, Centro
Telefone: (28) 3155-5691
De 14 a 20 de maio - 9h às 18h
EXPOSIÇÃO - do Museu Ferroviário em seu acervo original, mais a exposição sugerida pelo IBRAM para a 16ª Semana de Museus: "Museus Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos".
LINHARES
CENTRO ECOLÓGICO DE REGÊNCIA
Endereço: Rua do Cajueiro, 10, no Centro Ecológico, Projeto Tamar, Regência
Telefones: (27) 3274-1905 / (27) 99826-1701
De 18 a 30 de maio - 8h às 17h
EXPOSIÇÃO - Perspectivas Socioambientais
MUSEU HISTORICO DE REGÊNCIA
Endereço: Rua Espírito Santo, 15, próximo ao campo de futebol, Regência
Telefone: (27) 3274-1905
De 12 de maio a 01 de agosto - 7h30 às 13h
EXPOSIÇÃO - AS CINCO PELES, aborda os pilares da sustentabilidade (social, cultural, econômica e ambiental) e como as pessoas, a sociedade estão vestidas, coberta com essas peles. Partirá de uma pesquisa.
VILA VELHA
MUSEU VALE
Endereço: Antiga Estação Pedro Nolasco, em Argolas
Telefone: (27) 3333-2484
De 15 a 18 de maio
8h30 às 9h30
AÇÃO EDUCATIVA - Os grupos, através de peças pontuais do acervo e do diálogo, serão instigados a refletir sobre os meios de comunicação do passado com os atuais, além de participarem de ação educativa.
14h às 15h
AÇÃO EDUCATIVA - Os grupos, através de peças pontuais do acervo e do diálogo, serão instigados a refletir sobre os meios de comunicação do passado com os atuais, além de participarem de ação educativa.
De 19 a 20 de maio
11h às 12h
AÇÃO EDUCATIVA - Os grupos, através de peças pontuais do acervo e do diálogo, serão instigados a refletir sobre os meios de comunicação do passado com os atuais, além de participarem de ação educativa.
15h às 16h
AÇÃO EDUCATIVA - Os grupos, através de peças pontuais do acervo e do diálogo, serão instigados a refletir sobre os meios de comunicação do passado com os atuais, além de participarem de ação educativa.
Museu Vale Crédito: Divulgação
VITÓRIA
CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS
Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, antiga Capitania dos Portos, Centro
Telefones: (27) 3132-5295 / (27) 3132-8372
Até 2 de junho - 13h às 19h
EXPOSIÇÃO - "Fonte" - Exposição que tem como elemento central algo muito simples, necessário e cotidiano e, por isso mesmo, cheio de possibilidades: a água.
De 18 a 19 de maio - 15h às 21h
OUTROS - Mercado Casa Porto - feira de arte que tem o objetivo de colaborar com a visibilidade e a comercialização da produção artística e obras de arte no município de Vitória.
Dia 26 de maio - 14h às 18h
AÇÃO EDUCATIVA - Memória e Cidade: relações entre patrimônio e significações de espaço de arte. Oficina destinada a grupos de famílias, com atividades práticas que discute o espaço da arte na cidade.
Casa Porto depois da retirada dos fios, concluída neste mês. A revitalização em outros locais está prevista até 2016 Crédito: Guilherme Ferrari
ESCOLA DA CIÊNCIA - BIOLOGIA E HISTÓRIA
Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, 790, Mário Cypreste
Telefones: (27) 3332-1612 / (27) 9981-84291
Dia 15 de maio - 8h às 17h
EXPOSIÇÃO - O Manguezal: interfaces entre natureza e cultura. Nessa exposição destaca-se a relação entre o manguezal presente na faixa costeira do ES e sua relação com a produção da cultura do povo capixaba.
Dia 16 de maio - 8h às 17h
RECREAÇÃO - Crianças na floresta. Crianças da Educação Infantil serão recebidas para um passeio divertido nos ecossistemas aquáticos e terrestres da ECBH.
De 17 a 18 de maio - 8h às 17h
EXPOSIÇÃO - Santo Antônio, onde tudo começou. Exposição fotográfica com imagens antigas e recentes do Bairro de Santo Antônio.
Dia 18 de maio - 15h às 17h
RODA DE CONVERSA - Bate papo sobre a ausência de interatividade e divulgação midiática dos museus do ES.
MEMORIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
Endereço: Av. Cleto Nunes, 85. Ed. Vitória Park, Centro
Telefones: (27) 3185-2106 / (27) 3321-2400
De 14 a 20 de maio - 12h às 18h
EXPOSIÇÃO - "Um Mundo Sem Trabalho Infantil".
MUSEU ABERTO DAS TARTAURGAS MARINHAS
Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700 A, Enseada do Suá
Telefones: (27) 3225-3787 / (27) 3225-3787
De 14 a 20 de maio
15h às 16h
VISITA MEDIADA - Visita em todo museu, com monitores explicando toda biologia das tartarugas marinhas e ameaças. Haverá a oportunidade de tocar em réplicas de tartarugas marinhas e observar de perto as tartarugas.
11h às 11h40
OUTROS - Alimentação interativa das tartarugas marinhas, onde o visitante e as crianças recebem orientação sobre alimentação e características das tartarugas e podem participar da alimentação dos animais.
16h às 16h40
OUTROS - Alimentação interativa das tartarugas marinhas, onde o visitante e as crianças recebem orientação sobre alimentação e características das tartarugas e podem participar da alimentação dos animais.
De 15 a 20 de maio - 9h às 17h
OUTROS - Orientação e uso do totem multimídia do TAMAR, navegando em todas informações sobre biologia e conservação das tartaurgas marinhas, ações e localização das bases e museus do Tamar no Brasil.
De 16 a 20 de maio - 9h às 17h
EXPOSIÇÃO - Fotográfica.
Dia 19 de maio - 14h às 16h
OFICINA - Reaproveitamento de caixa de ovos para confecção de animais. Realização em parceria com "Novos mares serviços ambientais".
De 19 a 20 de maio - 9h às 17h
EXPOSIÇÃO - interativa do projeto CAIMAM, que apresentará sua ações de conservação, pesquisa e educação ambiental dos jacarés no Brasil.
Dia 20 de maio - 14h às 16h
OFICINA - Reaproveitamento de material porta treco com caixinhas de leite. Realizado em parceria com "Novos maress erviços ambientais".
MUSEU CAPIXABA DO NEGRO "VERONICA DA PAS" - MUCANE
Endereço: Avenida República, 121, Centro
Telefones: (27) 3222-4560 / (27) 3132-2076
Até 15 de julho - 13h às 18h
EXPOSIÇÃO - "UJUZI - Conhecimento é Poder", pelo Coletivo Uhuru. Projeto contemplado no Edital de Ocupação do Museu Capixaba do Negro/ Categoria I.
Dia 16 de maio - 14h30 às 18h
ENCONTRO - Práticas vivenciais: corpo, imagem, memória e cidade. Proponentes: Anielle Paola de Paula Lopes - graduanda em Artes Plásticas (UFES) e Rebeca dos Santos Ribeiro - graduanda em Artes Plásticas (UFES).
De 17 a 18 de maio - 18h às 21h30
OFICINA - Espelhos: Identidades e Representatividades, através de Bonecas Artesanais, por Jupiara Franciso Cruz - projeto contemplado no Edital de Ocupação do Museu Capixaba do Negro/Categoria II.
Dia 19 de maio
9h às 11h30
OFICINA - Espelhos: Identidades e Representatividades, através de Bonecas Artesanais, por Jupiara Franciso Cruz - projeto contemplado no Edital de Ocupação do Museu Capixaba do Negro/Categoria II.
14h às 17h30
OFICINA - Espelhos: Identidades e Representatividades, através de Bonecas Artesanais, por Jupiara Franciso Cruz - projeto contemplado no Edital de Ocupação do Museu Capixaba do Negro/Categoria II.
08h às 13h
OFICINA - Dança afro-contemporânea, por Coletivo Emaranhado. Projeto aprovado no Edital de Ocupação do Museu Capixaba do Negro/Categoria II.
MUSEU SOLAR MONJARDIM
Endereço: Rua Professor Carlos Mattos, 33, Santa Cecília
Telefones: (27) 3322-4807 / (27) 3223-6609
Dia 15 de maio - 14h às 16h
APRESENTAÇÃO - Roda de capoeira da Obra Social Nossa Senhora das Graças com o Mestre Paulista.
Dia 16 de maio
15h às 16h
APRESENTAÇÃO - Coral do Centro de Convivência para a Terceira Idade da Prefeitura Municipal de Vitória (Unidade Centro).
14h às 15h
VISITA MEDIADA - Visita mediada especial com o tema "A mulher e a música no século XIX".
De 18 de maio a 10 de junho - 10h às 17h
EXPOSIÇÃO - Olhares de Ontem e Hoje (André Carloni / Urban Sketchers).
Dia 19 de maio
14h às 15h
ATIVIDADE CULTURAL - Apresentação interativa de dança circular e dança cigana com a professora de danças orientais Cinthya Hayka.
15h às 16h
APRESENTAÇÃO - Coral da Aliança Francesa de Vitória.
Dia 20 de maio
15h às 15h30
APRESENTAÇÃO - dança de salão - Academia de Dança Kelson Costa
14h às 14h30
APRESENTAÇÃO - dança flamenca.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
Endereço: Av. João Baptista Parra, 575, Praia do Suá
Telefones: (27) 2121-8540 / (27) 2121-8666
De 14 a 20 de maio
13h às 19h
EXPOSIÇÃO - de documentos históricos do Tribunal digitalizados e disponibilizados através software de digitalização e pesquisa. Serão colocados computadores para o público acessar esses documentos.
12h às 19h
OUTROS - Atividade colaborativa entre os Tribunais da Justiça Eleitoral, em mídia eletrônica.

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