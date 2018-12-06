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CINEMA

'Vice' lidera indicações no Globo de Ouro 2019; veja lista de indicados

Premiação anunciou uma nova categoria especial para produções de TV

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 16:23
06/12/2018 - Christian Bale, que interpreta Dick Cheney, em Vice, concorre na categoria Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical Crédito: Divulgação
Foram anunciados nesta quinta-feira, 6, os indicados ao Globo de Ouro 2019. "Vice", filme escrito e dirigido por Adam McKay, parte como o grande favorito da 76ª edição do prêmio, com seis indicações. "A Favorita", "Green Book" e "Nasce Uma Estrela" têm, cada um, cinco indicações.
Os indicados foram anunciados no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles (EUA). A cerimônia de premiação ocorre no dia 6 de janeiro, também na Califórnia. Os apresentadores do ano serão Sandra Oh e Andy Samberg.
O Globo de Ouro anunciou uma nova categoria especial para produções de TV, equivalente ao Cecil B. DeMille Award, entregue para profissionais do cinema anualmente. O prêmio é entregue pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood (HFPA).
Melhor filme  drama
Barry Jenkins ("If Beale Street Could Talk")
Capernaum
Os Incríveis 2
Glenn Close
Bradley Cooper
Emily Blunt
Christian Bale
Amy Adams
Bradley Cooper
A Quiet Place
All The Stars, Black Panther
Melhor série de drama

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