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CULTURA

'Vamos estabelecer novas normas para Lei Rouanet', diz Osmar Terra

Ministro da Cidadania diz que mudanças serão anunciadas na próxima semana

Publicado em 

29 mar 2019 às 17:21

Publicado em 29 de Março de 2019 às 17:21

O deputado Osmar Terra foi o relatar da comissão mista que aprovou a Medida Provisória (MP) 832/18, que estabelece um preço mínimo para os fretes de carga no país. Dessa forma, a MP pode ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Crédito: (Windows)
O ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS), disse nesta sexta-feira, 29, que a pasta está estabelecendo novas normas para a Lei Rouanet, que serão anunciadas na próxima semana.
"O que nós vamos fazer agora é 'startar' uma nova etapa da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo à Cultura, que é a de estabelecer regras que democratizem, que facilitem o acesso a artistas populares, novos talentos, de regiões do Brasil que não recebem praticamente nenhum centavo", disse o ministro a jornalistas, após reunião com empresários e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

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