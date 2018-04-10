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Comemoração

'É um projeto que está no coração', diz Simony sobre Balão Mágico

Balão Mágico vai se reunir para uma turnê especial em comemoração aos 35 anos

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 22:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 22:26
"É um projeto que está no coração", diz Simony sobre Balão Mágico Crédito: Reprodução/TV Globo
No último domingo (8) Simony, Mike e Tob participaram do Fantástico e falaram mais sobre a turnê de comemoração dos 36 anos de formação do grupo que eles planejam para este ano. O primeiro show ocorrerá no Milkshake Festival, em 2 de junho no Anhembi, em São Paulo.
"A gente resolveu se reencontrar e fazer mais ou menos um ano de show, é um projeto que a gente tem no nosso coração", disse Simony, que estrelava o programa ao lado de Mike, Tob e Jairzinho.
Mike contou que está morando na Inglaterra, mas que mesmo assim vai participar da turnê. "Eu estou morando em Londres há 19 anos, eu moro na Inglaterra, trabalho no Brasil no meio do mato", disse, enquanto Toby contou que trabalhou muitos anos como ator após o fim do Balão e que agora se dedica à pintura.
Jairzinho está morando em Nova York, então não poderá participar do projeto. Porém ele mandou um vídeo comemorando os 35 anos. "E aí pessoal, poxa vida, que legal ver essa reunião. Infelizmente não estou aí, mas tô por aqui torcendo por vocês e participando junto, sendo fã sempre. E a gente se vê daqui um pouco boa sorte para todos vocês!", falou.
A espera finalmente acabou: o Balão Mágico vai se reunir para uma turnê especial em comemoração aos 35 anos. A informação foi divulgada por Simony no Fantástico do último domingo, 8.
"A gente resolveu se reencontrar e fazer mais ou menos um ano de show, é um projeto que a gente tem no nosso coração", disse Simony, que estrelava o programa ao lado de Mike, Tob e Jairzinho.
Mike contou que está morando na Inglaterra, mas que mesmo assim vai participar da turnê. "Eu estou morando em Londres há 19 anos, eu moro na Inglaterra, trabalho no Brasil no meio do mato", disse, enquanto Toby contou que trabalhou muitos anos como ator após o fim do Balão e que agora se dedica à pintura.
Jairzinho está morando em Nova York, então não poderá participar do projeto. Porém ele mandou um vídeo comemorando os 35 anos. "E aí pessoal, poxa vida, que legal ver essa reunião. Infelizmente não estou aí, mas tô por aqui torcendo por vocês e participando junto, sendo fã sempre. E a gente se vê daqui a pouco, boa sorte para todos vocês!", falou.

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