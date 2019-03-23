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Última temporada

'Supernatural' chegará ao fim após próxima temporada

Jared Padalecki anunciou em seu Instagram que 15ª leva de episódios será a derradeira

Publicado em 

22 mar 2019 às 22:34

Publicado em 22 de Março de 2019 às 22:34

Protagonistas do seriado 'Supernatural' Crédito: Supernatural / Divulgação
O ator Jared Padalecki, de Supernatural, informou nesta sexta-feira (22), em seu Instagram, que a próxima temporada da série será a última.
Para fazer o anúncio, ele publicou uma foto antiga, ao lado do outro protagonista, em foto tirada em 2005: "Querida família Supernatural, eu e o Jensen Ackles da 1ª temporada queremos que vocês saibam que a próxima temporada, a 15ª, será a última de Supernatural."
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"Eu sou extremamente grato pela família que nós construímos todos juntos. Amo todos vocês. Estou escrevendo às lágrimas, então, por favor, me perdoem. Até a próxima. Winchesters nunca morre", complementou, em referência aos irmãos Sam e Dean, de Supernatural.

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