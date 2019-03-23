'Supernatural' chegará ao fim após próxima temporada

Protagonistas do seriado 'Supernatural' Crédito: Supernatural / Divulgação

O ator Jared Padalecki, de Supernatural, informou nesta sexta-feira (22), em seu Instagram, que a próxima temporada da série será a última.

Para fazer o anúncio, ele publicou uma foto antiga, ao lado do outro protagonista, em foto tirada em 2005: "Querida família Supernatural, eu e o Jensen Ackles da 1ª temporada queremos que vocês saibam que a próxima temporada, a 15ª, será a última de Supernatural."