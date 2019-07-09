Netflix

'Stranger Things': nova temporada bate recorde de audiência

De acordo com a Netflix, 40,7 milhões de contas domésticas assistiram ao programa entre os dias 4 e 8 de julho

Publicado em 9 de julho de 2019 às 22:21 - Atualizado há 6 anos

Stranger Things terceira temporada Crédito: Netflix/Divulgação

Fenômeno nas redes, a série Stranger Things bateu recordes de audiência na estreia da terceira temporada. De acordo com a Netflix, 40,7 milhões de contas domésticas assistiram ao programa entre os dias 4 e 8 de julho. O número supera os resultados de qualquer outro filme ou série da plataforma.

A nova temporada se passa em 1985. É verão, a turma entra de férias e passa um bom tempo no recém-inaugurado shopping da cidade. Há um clima de romance no ar: Mike e Eleven estão namorando, assim como Lucas e Max. Em um acampamento de férias, Dustin também encontra uma amada. Apesar dos momentos felizes, muitas ameças ainda rodeiam o grupo.

A Netflix também divulgou que 18,2 milhões de pessoas maratonaram a temporada e já assistiram a todos os episódios.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta